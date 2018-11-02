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      Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов и манипуляторов: инфографика

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      Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов и манипуляторов
      Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов и манипуляторов / 24 канал

      Украинские политики Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года.

      Об этом сообщает аналитическая организация VoxUkraine.

      Читайте также: Битва титанов: какой хитрый план задумали Порошенко и Тимошенко на выборах

      Официальный предвыборный сезон в Украине стартует с января 2019 года, но подготовку к президентским и парламентским выборам уже, наверное, почувствовали большинство украинцев. В частности из-за презентаций политических программ, смены владельцев телеканалов, появления политической рекламы и битвы за Facebook-поклонников.

      Впрочем, тройка манипуляторов и лжецов осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За жизнь"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Оппозиционный блок"). Рабинович использует много статистических данных для того, чтобы проиллюстрировать плохое состояние вещей. Более 80% цитат Тимошенко были отрицательно заряженными. То есть речи экс-премьера так же негативны, как у Рабиновича.

      Рейтинг брехунів та маніпуляторів серед українських політиків

      Рейтинг лжецов и манипуляторов среди украинских политиков

      Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились с первых мест правдорубцев в середину рейтинга. С начала года президент и премьер почти не меняли тематику своих выступлений: внешняя торговля, бюджет, банки, состояние экономики, но летом в их речах появилось больше популизма и, как следствие, – больше преувеличений и манипуляций.

      Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состоянии экономики.

      Топ-5 тем, про які найчастіше говорили політики

      Топ-5 тем, о которых чаще всего говорили политики

      Зато их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомичи" и мэр Львова.

      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Новости политики рейтинги Юрий Бойко Вадим Рабинович
      Источник: 24 канал
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