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      Рабінович, Тимошенко та Бойко очолили рейтинг брехунів та маніпуляторів: інфографіка

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      Рабінович, Тимошенко та Бойко очолили рейтинг брехунів та маніпуляторів
      Рабінович, Тимошенко та Бойко очолили рейтинг брехунів та маніпуляторів / 24 канал

      Українські політики Вадим Рабінович, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко очолили рейтинг маніпуляторів та брехунів за підсумками третього кварталу цього року.

      Про це повідомляє аналітична організація VoxUkraine.

      Читайте також: Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах

      Офіційний передвиборчий сезон в Україні стартує з січня 2019, але підготовку до президентських та парламентських виборів вже, напевно, відчула більшість українців. Зокрема через презентації політичних програм, зміни власників телеканалів, появи політичної реклами та битви за Facebook-шанувальників.

      Утім, трійка маніпуляторів та брехунів залишилася незмінною: Вадим Рабінович (партія "За життя"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") та Юрій Бойко ("Опозиційний блок").  Рабінович використовує багато статистичних даних для того, щоб проілюструвати поганий стан речей. Більше 80% цитат Тимошенко були негативно зарядженими. Тобто промови екс-прем'єра так само негативні, як у Рабіновича.

      Рейтинг брехунів та маніпуляторів серед українських політиків
      Рейтинг брехунів та маніпуляторів серед українських політиків

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко скотилися з перших місць правдорубів у середину рейтингу.  З початку року президент і прем'єр майже не змінювали тематику своїх виступів: зовнішня торгівля, бюджет, банки, стан економіки, але влітку в їхніх промовах з'явилося більше популізму і, як наслідок, – більше перебільшень та маніпуляцій. 

      Найчастіше в третьому кварталі політики говорили про газ, зовнішню торгівлю, власну законодавчу діяльність, державний борг та стан економіки.

      Топ-5 тем, про які найчастіше говорили політики
      Топ-5 тем, про які найчастіше говорили політики

      Натомість їхні місця посіли лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко. Замикає трійку правдивих політиків Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" та мер Львова.

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Вадим Рабінович Юрій Бойко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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