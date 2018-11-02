Українські вибори чимось нагадують сільську дискотеку. Ти наче приходиш відпочити і потанцювати, але справа все одно закінчується бійкою. І неважливо з чого все почалося, хто винен та хто вдарив першим. Бійка – це обов'язковий атрибут сільської дискотеки і з цим нічого не поробиш. Щось схоже ми будемо спостерігати під час президентських перегонів 2019 року.

Конфлікт Петра Порошенка та Юлії Тимошенко почався ще в далекому 2005 році, коли після "Помаранчевої революції" Віктор Ющенко став президентом України.

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Тоді Петро Олексійович та Юлія Володимирівна одночасно хотіли стати прем'єр-міністром. Хоч Ющенко більше схилявся до кандидатури Порошенка, але Тимошенко мала на руках виписану угоду з тодішнім президентом. Звісно чинний президент не мав такого документу з Ющенком.



Петро Порошенко

Тому лідерка "Батьківщини" перехитрила свого візаві та очолила уряд. Порошенка призначили лише секретарем Ради національної безпеки. З цього часу ці двоє політиків абсолютно не сприймають одне одного.

Цікавим є те, що Тимошенко та Порошенко дуже схожі між собою. Вони хитрі, досвідчені та імпульсивні. Але найбільша їх схожість полягає у бажанні влади. Як Порошенко, так і Тимошенко майже не делегують повноваження та намагаються тримати все на власному контролі до найменших дрібниць.

А найсмішнішим є те, що вони роблять все для того, щоб вивести одне одного у другий тур президентських виборів 2019 року. Ви запитаєте як вони це роблять? Один із відомих політтехнологів не під запис сказав таку фразу: "Існує неписане правило виборчої кампанії: "У кожного кандидата має бути головний ворог. Скажи хто твій ворог, а я скажу хто ти".



Юлія Тимошенко

Штаби Порошенка та Тимошенко якраз визначилися з противником. У своїх виступах лідерка "Батьківщини" прямо називає чинного президента найбільшим своїм конкурентом. Після рішення Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення Тимошенко моментально звинуватила у цьому Порошенка. Мовляв підняття ціни – це прямий наказ президента України. Хоч насправді це була вимога МВФ.

Платіжки із зашкальними показниками – це "ахіллесова п'ята" Порошенка, адже ціна на газ серйозно б'є по кишені кожного виборця. Тактика Юлії Володимирівни зводиться до спроби прив'язати до Президента України якомога більше негативу – корупцію, бідність, безробіття, інфляцію і так далі.

Порошенко теж далеко не втік від маніпуляцій. Глава держави робить все для того, щоб затягти свою конкурентку у нішу так званих "проросійських політків". Річ у тім, що політтехнолог Порошенка Ігор Гринів створив йому такий собі образ "воїна українського світу", який відчайдушно бореться проти "русского міра".

Технологічно Тимошенко зручна для проросійської ніші. Наприклад, у відповідь на закиди лідерки "Батьківщини" про завищені ціни на газ – Банкова відразу почала нагадувати про її газові угоди з Росією та колишні приязні відносини з Володимиром Путіним. Вистачає лише показати кадри, як Тимошенко жартує з Путіним на прес-конференції у Москві 2008 року.

І нарешті ви запитаєте, а яка логіка у тому, що Порошенко та Тимошенко виводять одне одного у другий тур. Все простіше, як може здатися. Просто вони одне для одного зрозумілі. Юлія Володимирівна вважає, що в другому турі порве чинного президента як тузика. Натомість Порошенко так само вважає, що зможе перемогти Тимошенко у цій складній битві.

Цьому є пояснення. Просто, якщо раптом на вибори піде якийсь неочікуваний та рейтинговий кандидат, наприклад, музикант Святослав Вакарчук чи актор Володимир Зеленський, і якимось чином хтось з них опиниться у другому турі – воювати з ними буде значно складніше.

Навіть якщо порівняти рівень недовіри до Тимошенко та Порошенка з рівнем недовіри до Зеленського чи Вакарчука – це все одно, що порівнювати популярність футбольних команд "Карпати" та "Реал-Мадрид". Та в цій історії найсумніше те, що це не просто конфлікт двох людей та їхніх команд. Це боротьба у межах всієї країни, де кожен виборець може стати заручником чужої бійки. Як казав класик: "Ті, хто не можуть зварити суп, заварюють кашу".