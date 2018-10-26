Вибори-2019 в Україні: відома кількість політиків, які йдуть у Президенти

В Україні вже 31 політик заявив, що планує брати участь у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Проте, кількість кандидатів буде збільшуватися.

Про це сказав генеральний директор ВГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель на прес-конференції у Києві, передає "Укрінформ".

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Нещодавно було 28 кандидатів, а зараз ми вже маємо 31 політика, який заявив про наміри взяти участь у виборах. Якщо подивитися на їхні біографії, то ми можемо стверджувати, що третина потенційних кандидатів у президенти є фігурантами кримінальних справ НАБУ, Генпрокуратури і САП. Це достатньо цікавий феномен, коли політики намагаються надати кримінальним справам, у яких вони фігурують, політичного забарвлення,

– зауважив він.

Директор КВУ додав, що серед кандидатів є відомий депутат-утікач Олександр Онищенко, а також політики, які перебувають або перебували раніше у слідчому ізоляторі – Надія Савченко, Роман Насіров, Михайло Добкін та інші.

"Можемо не виключати, що подібна ситуація повториться і на парламентських виборах восени 2019 року. Тоді ми побачимо партії Насірова, Онищенка, Савченко, які також будуть брати активну участь у парламентських виборах. Різні можуть бути феномени", – сказав Кошель.

За його словами, не виключено, що під час парламентських виборів низка або окремі російські політичні мігранти зможуть активно долучатися до кампанії. Це буде зроблено з метою створити політичний шум, для певної реабілітації, або для надання політичного забарвлення порушеним проти них кримінальним справам в Україні.

Нагадаємо, раніше було відомо про щонайменше 28 осіб, які оголосили про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.