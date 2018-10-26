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      Выборы-2019 в Украине: известное количество политиков, которые идут в Президенты

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      31 политик заявил о планах участвовать в президентских выборах-2019
      31 политик заявил о планах участвовать в президентских выборах-2019 / Фото из открытых источников

      В Украине уже 31 политик заявил, что планирует участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тем не менее, количество кандидатов будет увеличиваться.

      Об этом сказал генеральный директор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель на пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ".

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      Недавно было 28 кандидатов, а сейчас мы уже имеем 31 политика, который заявил о намерениях принять участие в выборах. Если посмотреть на их биографии, то мы можем утверждать, что треть потенциальных кандидатов в президенты являются фигурантами уголовных дел НАБУ, Генпрокуратуры и САП. Это достаточно интересный феномен, когда политики пытаются придать уголовным делам, в которых они фигурируют, политической окраски,
      – отметил он.

      Директор КИУ добавил, что среди кандидатов есть известный депутат-беглец Александр Онищенко, а также политики, которые находятся или находились ранее в следственном изоляторе: Надежда Савченко, Роман Насиров, Михаил Добкин и другие.

      "Не можем исключать, что подобная ситуация повторится и на парламентских выборах осенью 2019 года. Тогда мы увидим партии Насирова, Онищенко, Савченко, которые также будут принимать активное участие в парламентских выборах. Разные могут быть феномены", – сказал Кошель.

      По его словам, не исключено, что во время парламентских выборов ряд или отдельные российские политические мигранты смогут активно приобщаться к кампании. Это будет сделано с целью создать политический шум, для определенной реабилитации, или для оказания политического окраса возбужденным против них уголовным делам в Украине.

      Напомним, ранее было известно о по меньшей мере 28 человек, которые объявили о своих намерениях баллотироваться на высшую должность в государстве. Среди наиболее интересных кандидатов отметим бывшего главы Донецкой области Сергея Таруту, мэра Львова Андрея Садового, а самым неожиданным оказался мэр Глухова Мишель Терещенко.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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