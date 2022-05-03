Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что есть десятки погибших и раненых. Впрочем, информация о пострадавших в результате удара по коксохимическому заводу в Авдеевке будет уточняться, и количество жертв, вероятно, может быть больше. Национальная полиция задокументировала ужасные последствия удара.

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Ужасные последствия удара по Авдеевскому коксохиму

По словам Кириленко, россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Число жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели,

– говорится в сообщении.

Первую помощь пострадавшим оказывали парамедики из состава полиции и ГСЧС.

Сотрудники полиции собрали доказательства очередного циничного военного преступления российской армии. Работу на месте удара координировало руководство полиции Донецкой области.

Расследование в уголовном производстве, открытом по признакам статьи 438 Уголовного кодекса Украины, будет осуществлять Служба безопасности Украины. Следует заметить, что эта статья содержит нарушение законов и обычаев войны.



Ужасные последствия удара по Авдеевскому коксохиму / Фото Нацполиции



Рабочие как раз садились в автобус после смены / Фото Нацполиции



Россияне нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу / Фото Нацполиции



Место удара по Авдеевскому коксохиму / Фото Нацполиции

Авдеевский коксохим: что известно

Этот завод – крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе. Расположен коксохим в Авдеевке, которую сейчас обстреливают оккупанты.

Основная продукция, выпускаемая коксохимическим заводом – это доменный кокс, используемый в металлургии.

На часть Авдеевского коксохимического завода приходится 23% доменного кокса в Украине. В общей сложности он выпускает 31 вид продукции.

На коксохимическом заводе работают около 4 тысяч человек.