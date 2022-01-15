Чаще всего Зеленский ездил на Донбасс. В 2021 году президент ездил за границу чаще, чем в 2020 году.

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Зарубежные визиты президента

Так, в 2020 году Зеленский совершил за границу 4 официальных и 6 рабочих визитов, а в 2021 году – 2 официальных и 11 рабочих.

Зеленский в прошлом году находился с визитами в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.

Поездки Зеленского по Украине

По Украине же в 2021 году президент ездил меньше. В 2020 году глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

Куда ездил Зеленский

Донецкая область – 12 поездок,

Луганская – 9,

Одесская – 6,

Киевская и Харьковские – по 5,

Запорожская – 4.

Обратите внимание! Зеленский 4 января прибыл в Буковель. Там президент остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Однако это была не рабочая поездка, а для отдыха.

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