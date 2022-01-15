Чаще всего Зеленский ездил на Донбасс. В 2021 году президент ездил за границу чаще, чем в 2020 году.
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Зарубежные визиты президента
Так, в 2020 году Зеленский совершил за границу 4 официальных и 6 рабочих визитов, а в 2021 году – 2 официальных и 11 рабочих.
Зеленский в прошлом году находился с визитами в ОАЭ, Катаре, Турции, Франции, Польше, Литве, Германии, Молдове, США и Великобритании.
Поездки Зеленского по Украине
По Украине же в 2021 году президент ездил меньше. В 2020 году глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.
Куда ездил Зеленский
- Донецкая область – 12 поездок,
- Луганская – 9,
- Одесская – 6,
- Киевская и Харьковские – по 5,
- Запорожская – 4.
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