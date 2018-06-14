Рабочих мест в Украине достаточно, чтобы удовлетворить запросы практически любого претендента

Представители банковской сферы, а также сферы услуг таких как такси, рестораны считают, что в Украине вполне достаточно рабочих с достойным уровнем зарплаты.

Об этом пишет "Обозреватель" в своем материале "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".



"В Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают работникам, например, в Польше. Причем речь идет не только об уровне заработных плат, но и о возможности реализовать себя, построить карьеру, значительно увеличить свое материальное положение", – говорится в материале.

Издание приводит данные Международной организации труда, согласно которым за рубежом карьеру строят только единицы украинцев. По данным Международной организации труда, 40% трудовых мигрантов нашли низко квалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности.



"Значительная часть занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области", – говорится в отчете МОТ.

Из-за большого количества трудовых мигрантов, особенно после запуска безвиза, кадровый голод ощутили на себе многие бизнесмены, в том числе и рестораторы. И чтобы удержать сотрудников, пришлось повышать зарплаты. Уже сейчас квалифицированные официанты в столичных заведениях вместе с чаем могут зарабатывать около 1000 долларов.



Для сравнения, в соседней Польше большинство украинцев работает нелегально и зарабатывает 20-25 тысяч гривен, сообщают журналисты.