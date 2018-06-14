Робочих місць в Україні достатньо, щоб задовольнити запити практично будь-якого претендента

Представники банківської сфери, а також сфери послуг таких як таксі, ресторани вважають, що в Україні цілком достатньо робочих з гідним рівнем зарплати.

Про це пише "Обозреватель" в своєму матеріалі "Українці на експорт: чому працювати вдома вигідніше і як бізнес бореться з міграцією".

"В Україні можна знайти роботу з більш вигідними умовами, ніж пропонують заробітчанам, наприклад, в Польщі. Причому мова йде не тільки про рівень заробітних плат, а й про можливості реалізувати себе, побудувати кар'єру, значно збільшити своє матеріальне становище", – говориться в матеріалі.

Видання наводить дані Міжнародної організації праці, згідно з якими за кордоном кар'єру будує тільки одиниці українців. За даними Міжнародної організації праці, 40% трудових мігрантів знайшли низько кваліфіковану роботу, а ще 23,8% працюють не за своєю спеціальністю.

"Значна частка зайнята роботою, яка не вимагає ніякої кваліфікації або кваліфікації в іншій області", – йдеться в звіті МОП.

Через велику кількость трудових мігрантів, особливо після запуску безвізу, кадровий голод відчули на собі багато бізнесменів, в тому числі і ресторатори. І щоб утримати співробітників, довелося підвищувати зарплати. Уже зараз кваліфіковані офіціанти в столичних закладах разом з чаєм можуть заробляти близько 1 тисячі доларів.

Для порівняння, в сусідній Польщі більшість українців працює нелегально і заробляє 20-25 тисяч гривень, повідомляють журналісти.