Глава украинской миссии при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что при поддержке союзников наше государство планирует и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления ВСУ.
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Подробнее о сделке
В рамках этого соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина – НАТО для обеспечения раннего уведомления и координации угроз воздушному пространству.
Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета.
К слову, соответствующие устройства подключаются через выделенную сеть отдельно от интернета.
Работа с Украиной также включает в себя Инициативу обмена знаниями, где эксперты агентства делятся своими знаниями о практике НАТО по развитию возможностей в сфере:
- командование;
- управление;
- связи;
- компьютеров.
Отношения Украины и НАТО: коротко
- Отношения между Североатлантическим альянсом и Украиной восходят к началу 1990 года.
- Сотрудничество со временем углубилось и является взаимовыгодным, поскольку Украина активно вносит свой вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
- Наблюдательный совет Агентства одобрил первое соглашение в 2015 году, Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО – Украина.