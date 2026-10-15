Об этом 24 Каналу сообщили в ГУР.

Какие цели поразило спецподразделение "Артан"?

О результатах работы сообщил командир спецподразделения ГУР, полковник военной разведки Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

По его словам, за несколько месяцев экипажи FPV поразили более 2 300 целей в приграничной зоне. Среди объектов, попавших под удары, – склады боеприпасов, бронированная техника и артиллерийские установки российских войск.

В числе приоритетов – топливная инфраструктура оккупантов. Разведчики провели атаки на автозаправочные станции и склады топлива, которые российская армия использовала для обеспечения своих подразделений.

Поражение таких объектов может затруднить поставки топлива и логистику российских войск в приграничной зоне.

Почему топливная инфраструктура важна для оккупантов?

Топливо необходимо российской армии для работы военной техники, перемещения подразделений и перевозки боеприпасов и других грузов. Поэтому удары по заправкам и складам топлива направлены на нарушение логистики противника.

Работа экипажей FPV позволяет проводить атаки на различные военные цели, в частности технику, артиллерию и объекты обеспечения.

FPV-экипажи проводят атаки на вражеские объекты: смотрите видео

Напомним, что недавно украинские военные из 115-й отдельной механизированной бригадыпоразили новейший российский ударный вертолет с Ми-28. Зенитный FPV-дрон перехватил вражеский борт прямо в воздухе.