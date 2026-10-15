Про це 24 Каналу повідомили в ГУР.
Які цілі уразив спецпідрозділ "Артан"?
Про результати роботи повідомив командир спецпідрозділу ГУР, полковник воєнної розвідки Віктор Торкотюк із позивним "Титан".
За його словами, за кілька місяців FPV-екіпажі уразили понад 2 300 цілей у прикордонній зоні. Серед об’єктів, які потрапили під удари, – склади боєприпасів, броньована техніка та артилерійські установки російських військ.
Серед пріоритетів – паливна інфраструктура окупантів. Розвідники атакували автозаправні станції та склади пального, які російська армія використовувала для забезпечення своїх підрозділів.
Ураження таких об’єктів може ускладнювати постачання пального та логістику російських військ у прикордонній зоні.
Чому паливна інфраструктура важлива для окупантів?
Пальне необхідне російській армії для роботи військової техніки, переміщення підрозділів і перевезення боєприпасів та інших вантажів. Тому удари по заправках і складах пального спрямовані на порушення логістики противника.
Робота FPV-екіпажів дає змогу атакувати різні військові цілі, зокрема техніку, артилерію та об'єкти забезпечення.
FPV-екіпажі атакують ворожі об'єкти: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно українські військові зі 115-ї окремої механізованої бригади уразили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Зенітний FPV-дрон перехопив ворожий борт просто у повітрі.