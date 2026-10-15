Про це 24 Каналу повідомили в ГУР.

Які цілі уразив спецпідрозділ "Артан"?

Про результати роботи повідомив командир спецпідрозділу ГУР, полковник воєнної розвідки Віктор Торкотюк із позивним "Титан".

За його словами, за кілька місяців FPV-екіпажі уразили понад 2 300 цілей у прикордонній зоні. Серед об’єктів, які потрапили під удари, – склади боєприпасів, броньована техніка та артилерійські установки російських військ.

Серед пріоритетів – паливна інфраструктура окупантів. Розвідники атакували автозаправні станції та склади пального, які російська армія використовувала для забезпечення своїх підрозділів.

Ураження таких об’єктів може ускладнювати постачання пального та логістику російських військ у прикордонній зоні.

Чому паливна інфраструктура важлива для окупантів?

Пальне необхідне російській армії для роботи військової техніки, переміщення підрозділів і перевезення боєприпасів та інших вантажів. Тому удари по заправках і складах пального спрямовані на порушення логістики противника.

Робота FPV-екіпажів дає змогу атакувати різні військові цілі, зокрема техніку, артилерію та об'єкти забезпечення.

FPV-екіпажі атакують ворожі об'єкти: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно українські військові зі 115-ї окремої механізованої бригади уразили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Зенітний FPV-дрон перехопив ворожий борт просто у повітрі.