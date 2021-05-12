Впереди весенне-летний сезон полевых работ, а потому карантинные ограничения, как утверждают рекрутинговые компании, не являются препятствием для заробитчан, которых ждут работодатели за рубежом.

Трудовые мигранты из Украины на фоне пандемии COVID-19 продолжают активно выезжать на работу за границу. В частности, популярными странами для украинцев остаются Польша и Чехия.

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Польша

Согласно исследованию Gremi Personal, украинские трудовые мигранты планируют в 2021 году более активно интегрироваться в Польше, а также растет и доля безвозвратной миграции. После объявления карантинных мер в начале марта 2020 года из Польши, по разным оценкам, вернулись в Украину от 100 до 200 тысяч заробитчан.

Сегодня, говорят рекрутеры, польские работодатели уже адаптировались к условиям пандемии, а украинцы активно выезжают на работу в соседнюю страну. Несмотря на экстремальные условия функционирования большинства секторов экономики, в Польше в дальнейшем ожидают массовый приезд украинцев на работу. Как и раньше, Польша привлекает географической близостью к дому и сравнительно более высокой зарплатой.

Физическое лицо-предприниматель агентства трудоустройства в Польше Тарас Стахив рассказал, что препятствия с выездом на работу у украинцев возникали в начале пандемии, в частности, из-за дополнительных расходов на тесты и прохождение обсервации.

Сейчас украинские тесты не подходят в Польше, то есть приезжаешь и делаешь только польские тесты. Сейчас обсервация длится 10 дней или делаешь тест, и если он отрицательный – можешь приступать к работе. Если раньше можно было использовать биометрический паспорт и ехать с туристическими целями, то сейчас так вообще нельзя. Надо иметь приглашение от работодателя, что он вас там ждет,

– рассказал Тарас Стахив.

Мужчина рассказал, что во время локдаунов в Польше закрывались преимущественно лишь малые предприятия, а крупные продолжали работать.

Людей не увольняли. Если уж едет, соответственно ее ждут. Могло быть больше выходных или меньше рабочих часов, но таких случаев, чтоб людей увольняли – не было,

– говорит Стахов.

По его словам, в начале пандемии жилье украинцам полностью оплачивали польские работодатели.

Но есть очень хитрые украинцы, которые жили, например 10-14 дней бесплатно. Потом ночью собирались и убегали. Это тоже не выгодно, работодатели начали брать задатки. Очень большие расходы понесли работодатели из-за таких людей, которые "бесплатно нанимали жилье". Потому что одно койко-место в Польше стоит около 600 злотых в месяц,

– подчеркивает Стахов.

Мужчина рассказывает, что сейчас в Польше упростили правила трудоустройства людям из Бангладеша. Поэтому многие предприятия берут к себе только таких работников.

Представитель еще одной компании трудоустройства в Польше Юлия Черняк рассказала, что украинцы, которые приехали на работу проходят 10-дневную обсервацию и делают тесты на антиген или ПЦР-тесты, в частности, в самой Польше. В случае, если он отрицательный – к труду можно приступать сразу после общего медосмотра.

Если человек вакцинирован Pfizer, то может не проходить обсервацию. Но среди наших рабочих таких случаев не припомню. Европа признает вакцину Pfizer, поэтому есть разница. Сейчас трудоустройство происходит преимущественно по визам. В условиях карантина это гораздо лучше, потому что если поедете с биометрическим паспортом и заболеете, другой работодатель вас не возьмет. Не захотят человека на 1,5-2 месяца брать,

– рассказала Черняк.

Рекрутер Зоряна Надозирная рассказала, что люди активно едут на работу за границу по-прежнему. Особенно в весенне-летний период, когда начался сезон сельскохозяйственных работ. По ее словам, для того, чтобы поехать на работу, достаточно иметь биометрический паспорт и приглашение от работодателя.

Тесты делают на территории Польши после пересечения границы, и пока работники доезжают до работы, уже приходят их результаты. В 2020 году люди сидели на обсервации по 14 дней, которую обеспечивали сами работодатели, часто даже за государственный счет,

– говорит Надозирная.

Чехия

Рекрутер Роман Козик рассказал, что украинцы, которые хотят работать в Чехии, должны открыть Чешскую рабочую визу. С 5 февраля 2021 года, согласно новым правилам Чехии, Украина относится к группе стран очень высокого риска инфицирования коронавирусом.

Соответственно, украинцы должны выполнить следующие требования, если хотят попасть на работу в Чехию:

при пересечении границы с Чешской Республикой предъявить подтверждение об отрицательном PCR тесте на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда;

не ранее, чем через 5 дней после приезда в Чехию, сделать на территории Чешской Республики повторный тест на коронавирус;

до получения результатов повторного теста находиться на домашней самоизоляции;

в течение 10 дней после приезда за пределами своего дома носить респиратор FFP2.

Трудовая мигрантка из Украины Алена Темнюк рассказала, что в Чехию приехала с биометрическим паспортом через границу Венгрии.

Лучший вариант – иметь чешскую визу, чтобы попасть на работу. Тогда, когда я уезжала, тестов еще не надо было, но мерили температуру. Также должен быть указан адрес, где человек будет на обсервации. Этот вопрос мне решили перевозчики. Вакцинации в Чехии не требуют. В частности, я и обсервацию не проходила, приехала, а на следующий день пошла на работу,

– рассказала Темнюк.

Другие страны

Для законного осуществления трудовой деятельности в Хорватии, особенно более 3 месяцев, иностранные граждане обязаны получить временный вид на жительство. Для этого необходимо иметь биометрический паспорт или открытую визу, заранее найти работодателя и получить разрешение на работу в Хорватии. Про изготовление и оплату этого документа заботится работодатель, а сам процесс занимает 3-4 недели со дня подачи.

Перед вылетом люди обязательно должны сделать тест на коронавирус. Он действителен 48 часов и с ним пропускают через границу. Уже там на месте не нужно делать дополнительные тесты или сидеть на самоизоляции по сравнению с другими странами ЕС. Украинский тест подходит, но он должен быть на английском языке. Хорватское временное гражданство действительно 1 год. С ним можно беспрепятственно пересекать границу,

– рассказал рекрутер Руслан Рень, который занимается трудоустройством в Хорватии.

Работать в Норвегии разрешается только с рабочей визой. Просто по биометрическому паспорту – нет. Для открытия рабочей визы нужны: рабочий контракт от работодателя или форма – Arbeidstilbud, которая заполняется на основе контракта и подписывается обеими сторонами. Также нужно заполнить заявление и оплатить около 630 евро.

Срок рассмотрения раньше был 3 месяца, но сейчас из-за коронавируса срок продлили до 4 месяцев. Если человек получает ответ — "НЕТ", отказ в визе, то деньги не возвращаются. С 29 января 2021 года Норвегия закрыла границы, въехать имеют право только те, кто уже проживает в Норвегии постоянно или являются ее гражданами. Но есть исключения для сезонных рабочих и постоянных рабочих (опытных) в сельском хозяйстве — эта сфера внесена в критически важные сектора экономики. Согласно решению правительства Норвегии о разрешении на въезд для работающих с картофелем, овощами, фруктами:

Для "гринсектора" (картофель, ягоды, овощи, фрукты) возможно получить дополнительное разрешение от Директората сельского хозяйства для въезда и для предъявления в UDI (сайт для иностранных граждан, которые собираются посетить Норвегию). Но без этого разрешения работникам других сфер в сельском хозяйстве тоже дают разрешения, если они докажут, что этот работник является крайне необходимым — заполняется соответствующая форма и подается в UDI и для пограничной службы,

– говорится в решении правительства.

После приземления в аэропорту, людей отправляют в отель на 10 дней для обсервации. Каждый должен заплатить свою долю – 500 норвежских крон за одни сутки. То есть 5000 крон.

Я ездил в Норвегию в прошлом году и собираюсь ехать в этом году. Есть много анкет, которые предоставляются компанией, отправляющей человека за границу. Там указываешь свои данные. После этого в посольстве заполняешь документы на подачу визы. Когда визу открывают, то со своей стороны работодатель делает еще документы у которых отмечает, что без вас он никак не справится с работой. Этот документ является важным. Перед вылетом в саму страну делается тест на коронавирус, а по прибытию человек должен отбыть 14 дней на самоизоляции за счет работодателя,

– рассказал гастарбайтер Назар Урывко.

Юрист Максим Костецкий отмечает, что сейчас для большинства стран требуется проведение ПЦР-тестирования перед выездом за границу. То есть человек должен обратиться в соответствующую сертифицированную лабораторию и сдать тест.

В течение суток вам приходят соответствующие результаты. И в соответствии с результатами на английском языке с QR-кодом и печатью вы можете отправиться в страну. В то же время большинство стран Европейского Союза и Северной Америки, кроме, фактически, ПЦР-тестирования сейчас требуют проведения полного вакцинирования. Это означает, что страны Европейского Союза полноценно для нас, фактически, закрыты до момента, когда не будет введен полноценный сертификат или паспорт вакцинации, о которых ведут речь главы ЕС уже в течение нескольких месяцев,

– рассказал Костецкий.

По словам юриста, те люди, которые приезжают за границу на постоянное место жительства или по рабочей визе, имеют несколько иные условия чем те, кто едет за границу с биометрическими паспортами.

Очень рекомендую всем сограждан не вестись на провокации, которые сейчас пропагандируются и в интернете и на других ресурсах по поводу поддельных справок о тестировании и вакцинации, потому что такие справки очень легко проверить и таким образом, можно попасть в беду, заработать себе депортацию и закрыть доступ к соответствующей границе. Уже неоднократно ловили украинских граждан и граждан других стран по поддельным справкам и они потом имели негативные последствия,

– добавил Костецкий.