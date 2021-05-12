Попереду весняно-літній сезон польових робіт, а тому карантинні обмеження, як стверджують рекрутингові компанії, не є перешкодою для заробітчан, на яких чекають роботодавці за кордоном.

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 продовжують активно виїжджати на роботу за кордон. Зокрема, популярними країнами для українців залишаються Польща та Чехія.

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Польща

Згідно з дослідженням Gremi Personal, українські трудові мігранти планують у 2021 році більш активно інтегруватися в Польщі, а також зростає і частка безповоротної міграції. Після оголошення карантинних заходів на початку березня 2020 року з Польщі, за різними оцінками, повернулися в Україну від 100 до 200 тисяч заробітчан.

Сьогодні, кажуть рекрутери, польські роботодавці вже адаптувалися до умов пандемії, а українці активно виїжджають на роботу в сусідню країну. Попри екстремальні умови функціонування більшості секторів економіки, у Польщі надалі очікують на масовий приїзд українців на роботу. Як і раніше, Польща приваблює географічною близькістю до дому і порівняно вищою зарплатою.

Фізична особа-підприємець агенції працевлаштування в Польщі Тарас Стахів розповів, що перешкоди з виїздом на роботу в українців виникали на початку пандемії, зокрема, через додаткові витрати на тести та проходження обсервації.

Наразі українські тести не пасують в Польщі, тобто приїжджаєш і робиш тільки польські тести. Зараз обсервація триває 10 днів або робиш тест, і якщо він негативний – можеш приступати до роботи. Якщо раніше можна було використовувати біометричний паспорт і їхати з туристичними цілями, то зараз так взагалі не можна. Треба мати також запрошення від роботодавця, що він вас там чекає,

– розповів Тарас Стахів.

Чоловік розповів, що під час локдаунів у Польщі закривалися переважно лише малі підприємства, а великі продовжували працювати.

Людей не звільняли. Якщо вже їде, відповідно її чекають. Могло бути більше вихідних або менше робочих годин, але таких випадків, що людей звільняли – не було,

– каже Стахів.

За його словами, на початку пандемії житло українцям повністю оплачували польські роботодавці.

Але є дуже хитрі українці, які жили, наприклад 10-14 днів безкоштовно. Потім вночі збиралися та втікали. Це теж не вигідно, роботодавці почали брати завдатки. Дуже великі витрати понесли роботодавці через таких людей, які "безкоштовно наймали житло". Тому що одне ліжко-місце в Польщі коштує близько 600 злотих на місяць,

– наголошує Стахів.

Чоловік розповідає, що наразі в Польщі спростили правила працевлаштування людям з Бангладешу. Тому багато підприємств беруть до себе тільки таких працівників.

Представниця ще однієї компанії працевлаштування в Польщі Юлія Черняк розповіла, що українці, які приїхали на роботу сидять 10-денну обсервацію та роблять тести на антиген або ПЛР-тести, зокрема, у самій Польщі. У разі, якщо він негативний – до праці можна приступати одразу після загального медогляду.

Якщо людина вакцинована Pfizer, то може не сидіти обсервацію. Але серед наших робочих таких випадків не пригадаю. Європа визнає вакцину Pfizer, тому є різниця. Зараз працевлаштування відбувається переважно по візах. В умовах карантину це набагато краще, бо якщо поїдете з біометричним паспортом і захворієте, інший роботодавець вас не візьме. Не захочуть людину на 1,5 – 2 місяці брати,

– розповіла Черняк.

Рекрутер Зоряна Надозірна розповіла, що люди активно їдуть на роботу за кордон як і раніше. Особливо у весняно-літній період, коли розпочався сезон сільськогосподарських робіт. За її словами, для того, щоб поїхати на роботу достатньо мати біометричний паспорт та запрошення від роботодавця.

Тести роблять на території Польщі після перетину кордону, і поки працівники доїжджають до роботи, вже приходять їхні результати. У 2020 році люди сиділи на обсервації по 14 днів, яку забезпечували ж самі роботодавці, часто навіть за державний кошт,

– каже Надозірна.

Чехія

Рекрутер Роман Козик розповів, що українці, які хочуть працювати у Чехії, мають відкрити Чеську робочу візу. З 5 лютого 2021 року, згідно з новими правилами Чехії, Україна належить до групи країн дуже високого ризику інфікування коронавірусом.

Відповідно, українці мають виконати наступні вимоги, якщо хочуть потрапити на роботу в Чехію:

при перетині кордону з Чеською Республікою пред’явити підтвердження про негативний PCR тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 годин до в’їзду;

не раніше, ніж через 5 днів після приїзду до Чехії, зробити на території Чеської Республіки повторний тест на коронавірус;

до отримання результатів повторного тесту перебувати на домашній самоізоляції;

упродовж 10 днів після приїзду поза межами свого помешкання носити респіратор FFP2.

Трудова мігрантка з України Альона Темнюк розповіла, що в Чехію приїхала з біометричним паспортом через кордон Угорщини.

Найкращий варіант – мати чеську візу, щоб попасти на роботу. Тоді, коли я їхала, тестів ще не треба було, але міряли температуру. Також має бути вказана адреса, де людина буде на обсервації. Це питання мені вирішили перевізники. Вакцинації у Чехії не потребують. Зокрема, я й обсервацію не проходила, приїхала, а наступного дня пішла на роботу,

– розповіла Темнюк.

Інші країни

Для законного здійснення трудової діяльності в Хорватії, особливо більш як 3 місяці, іноземні громадяни зобов'язані отримати тимчасову посвідку на проживання. Для цього необхідно мати біометричний паспорт чи відкриту візу, заздалегідь знайти роботодавця й отримати дозвіл на роботу в Хорватії. Виготовлення та оплату цього документу дбає роботодавець, а сам процес займає 3-4 тижні з дня подачі.

Перед вильотом люди обов’язково мають зробити тест на коронавірус. Він дійсний 48 годин і з ним пропускають через кордон. Вже там на місці не потрібно робити додаткові тести чи сидіти на самоізоляції у порівнянні з іншими країнами ЄС. Український тест підходить, але він має бути англійською мовою. Хорватське тимчасове громадянство дійсне 1 рік. З ним можна безперешкодно перетинати кордон,

– розповів рекрутер Руслан Рень, який займається працевлаштуванням в Хорватії.

Працювати в Норвегії дозволяється тільки з робочою візою. Просто по біометричному паспорту — ні. Для відкриття робочої візи треба: робочий контракт від роботодавця або форму, що називається Arbeidstilbud, яка заповнюється на основі контракту та підписується обома сторонами. Також потрібно заповнити заяву та сплатити близько 630 євро.

Термін розгляду раніше був 3 місяці, але зараз через коронавірус термін продовжили до 4 місяців. Якщо людина отримує відповідь – "ні", відмову у візі, то гроші не повертаються. З 29 січня 2021 року Норвегія закрила кордони, в'їхати мають право тільки ті, хто вже проживає у Норвегії постійно, або є її громадянами. Але є виключення для сезонних робітників та постійних робітників (досвідчених) у сільському господарстві – ця сфера внесена в критично важливі сектори економіки. Згідно з рішенням уряду Норвегії про дозвіл на в'їзд для тих що працюють з картоплею, овочами, фруктами:

Для "грінсектору" (картопля, ягоди, овочі, фрукти) можливо отримати додатковий дозвіл від Директорату сільського господарства для в'їзду та для пред'явлення до UDI (сайт для іноземних громадян, які збираються відвідати Норвегію). Але без цього дозволу працівникам інших сфер в сільському господарстві теж дають дозволи, якщо вони доведуть, що цей працівник є вкрай необхідним – заповнюється відповідна форма і подається до UDI й для прикордонної служби,

– йдеться в рішенні уряду.

Після приземлення в аеропорту людей відправляють в готель на 10 днів для обсервації. Кожен має заплатити свою частку – 500 норвезьких крон за одну добу. Тобто 5000 крон.

Я їздив в Норвегію минулого року й збираюся їхати в цьому році. Є багато анкет, які надаються компанією, яка відправляє людину за кордон. Там вказуєш свої дані. Після цього у посольстві заповнюєш документи на подачу візи. Коли візу відкривають, то зі своєї сторони роботодавець робить ще документи у яких зазначає, що без вас він ніяк не впорається з роботою. Цей документ є важливим. Перед вильотом у саму країну робиться тест на коронавірус, а по прибуттю людина має відбути 14 днів на самоізоляції коштом роботодавця,

– розповів заробітчанин Назар Уривко.

Юрист Максим Костецький зазначає, що зараз для більшості країн вимагається проведення ПЛР-тестування перед виїздом за кордон. Тобто людина має звернутися до відповідної сертифікованої лабораторії та здати тест.

Протягом доби вам приходять відповідні результати. І відповідно до результатів англійською мовою з QR-кодом та печаткою ви можете їхати у країну. Водночас більшість країн Європейського Союзу та Північної Америки, крім, фактично, ПЛР-тестування зараз вимагають проведення повного вакцинування. Це означає, що країни Європейського Союзу повноцінно для нас, фактично, закриті до моменту, коли не буде введений повноцінний сертифікат або паспорт вакцинування, про які ведуть мову очільники ЄС вже протягом кількох місяців,

– розповів Костецький.

За словами юриста, ті люди, які приїжджають за кордон на постійне місце проживання або за робочою візою, мають дещо інші умови ніж ті, хто їде за кордон з біометричними паспортами.

Дуже рекомендую всім співгромадян не вестися на провокації, які зараз пропагуються і в інтернеті й на інших ресурсах з приводу підроблених довідок про тестування та вакцинацію, тому що такі довідки дуже легко перевірити й таким чином можна потрапити у халепу, заробити собі депортацію та закрити доступ до відповідного кордону. Вже неодноразово ловили українських громадян та громадян інших країн за підробленими довідками й вони потім мали негативні наслідки,

– додав Костецький.