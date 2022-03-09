Поскольку на фоне агрессии России мужчины массово начали возвращаться из-за рубежа, чтобы защищать свое государство, изменились особенности работы для гражданок Украины в Польше. Легко ли трудоустроиться и какие вакансии сейчас самые популярные в эфире 24 канала рассказала директор Департамента агентства трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

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Какие вакансии для женщин доступны в Польше

Польские работодатели пытаются сделать вакансии, на которых работали ранее мужчины, более доступными для женщин. Количество работы уменьшают или упрощают, чтобы была возможность и работать, и ухаживать за детьми.

Как рассказала эксперт, работодатели заинтересованы в том, чтобы трудоустроить украинок. Поэтому могут предложить вакансии:

в области пищевой промышленности;

на заводах по изготовлению деталей для телевизоров, электроники;

на складах одежды;

в гостинично-ресторанной сфере;

в логистике.

Также спрос есть и в сфере менеджмента – HR-менеджемента и продаж. Компании ищут работников даже без знания польского языка, однако с английским.

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Есть ли спрос среди украинок и как изменились предпочтения

Работодатели в Польше понимают, что люди приезжают в разном эмоциональном состоянии и первую неделю приходят в себя. После этого примерно 70% из них начинают искать работу.

Джоболда рассказала, что ранее женщины выбирали работу на логистических складах, в частности на упаковке простых деталей, одежды.

Однако сейчас набирают популярность предприятия пищевой промышленности или же предприятия по изготовлению строительных материалов.

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Как искать работу в Польше

Отметим, если вы хотите найти работу в Польше, стоит обратиться в агентства по трудоустройству. Также вы можете попробовать трудоустроиться самостоятельно, найдя информацию на этих сайтах:

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