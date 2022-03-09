Поскольку на фоне агрессии России мужчины массово начали возвращаться из-за рубежа, чтобы защищать свое государство, изменились особенности работы для гражданок Украины в Польше. Легко ли трудоустроиться и какие вакансии сейчас самые популярные в эфире 24 канала рассказала директор Департамента агентства трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.
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Какие вакансии для женщин доступны в Польше
Польские работодатели пытаются сделать вакансии, на которых работали ранее мужчины, более доступными для женщин. Количество работы уменьшают или упрощают, чтобы была возможность и работать, и ухаживать за детьми.
Как рассказала эксперт, работодатели заинтересованы в том, чтобы трудоустроить украинок. Поэтому могут предложить вакансии:
- в области пищевой промышленности;
- на заводах по изготовлению деталей для телевизоров, электроники;
- на складах одежды;
- в гостинично-ресторанной сфере;
- в логистике.
Также спрос есть и в сфере менеджмента – HR-менеджемента и продаж. Компании ищут работников даже без знания польского языка, однако с английским.
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Есть ли спрос среди украинок и как изменились предпочтения
Работодатели в Польше понимают, что люди приезжают в разном эмоциональном состоянии и первую неделю приходят в себя. После этого примерно 70% из них начинают искать работу.
Джоболда рассказала, что ранее женщины выбирали работу на логистических складах, в частности на упаковке простых деталей, одежды.
Однако сейчас набирают популярность предприятия пищевой промышленности или же предприятия по изготовлению строительных материалов.
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Как искать работу в Польше
Отметим, если вы хотите найти работу в Польше, стоит обратиться в агентства по трудоустройству. Также вы можете попробовать трудоустроиться самостоятельно, найдя информацию на этих сайтах:
- pomagamukrainie.gov.pl/;
- olx.pl (раздел Praca);
- gratka.pl/help-ua/jobs;
- wroclaw.praca.gov.pl (для тех, кто находится во Вроцлаве);
- gospodarczy.lublin.eu/ukraina (для тех, кто находится в Люблине);
- praca.pl;
- pl.jooble.org;
- randstad.pl/ua/zebrane-oferty;
- polandpraca-ua.com/ua.
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