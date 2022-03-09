Оскільки на тлі агресії Росії чоловіки масово почали повертатися з-за кордону, аби захищати свою державу, змінилися особливості роботи для громадянок України в Польщі. Чи легко працевлаштуватися та які вакансії зараз найпопулярніші в ефірі 24 каналу розповіла директорка Департаменту агенції працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.
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Які вакансії для жінок доступні в Польщі
Польські роботодавці намагаються зробити вакансії, на яких працювали раніше чоловіки, доступнішими для жінок. Кількість роботи зменшують або спрощують, щоб була можливість і працювати, і доглядати за дітьми.
Як розповіла експертка, роботодавці зацікавлені в тому, щоб працевлаштувати українок. Тому можуть запропонувати вакансії:
- в галузі харчової промисловості;
- на заводах щодо виготовлення деталей для телевізорів, електроніки;
- на складах одягу;
- в готельно-ресторанній сфері;
- в логістиці.
Також попит є і у сфері менеджменту – HR-менеджементу і продажів. Компанії шукають працівників навіть без знання польської мови, однак із англійською.
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Чи є попит серед українок і як змінилися вподобання
Роботодавці у Польщі розуміють, що люди приїжджають в різному емоційному стані і перший тиждень приходять до тями. Після цього приблизно 70% з них починають шукати роботу.
Джоболда розповіла, що раніше жінки обирали роботу на логістичних складах, зокрема на пакуванні простих деталей, одягу.
Однак зараз набирають популярності підприємства харчової промисловості або ж підприємства з виготовлення будівельних матеріалів.
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Як шукати роботу в Польщі
Зауважимо, якщо ви хочете знайти роботу в Польщі, варто звернутися до агентств з працевлаштування. Також ви можете спробувати працевлаштуватися самостійно, знайшовши інформацію на цих сайтах:
- pomagamukrainie.gov.pl/;
- olx.pl (розділ Praca);
- gratka.pl/help-ua/jobs;
- wroclaw.praca.gov.pl (для тих, хто перебуває у Вроцлаві);
- gospodarczy.lublin.eu/ukraina (для тих, хто перебуває у Любліні);
- praca.pl;
- pl.jooble.org;
- randstad.pl/ua/zebrane-oferty;
- polandpraca-ua.com/ua.
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