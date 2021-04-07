Работа продолжается, – Данилов о "безумной агентуре" России в Украине
У России в Украине много шпионов, а у границ началась военная активизация. Эти слова подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Источник:Lb.ua
О том, что в Украине действительно продолжается шпионская война Данилов сказал в интервью изданию. Он заверил, что в этом направлении постоянно ведутся работы.
Внимание Договариваться с россиянами невозможно, – Данилов
Впрочем, к сожалению, об этом публично отчитываться для общества нельзя. Однако и опровергать того факта, что агентурная сеть России на нашей территории огромна – тоже нельзя.
Мы это подтверждаем. Наши разведки занимаются этими вопросами. Мы отрабатываем очень много вещей по этому поводу. Не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет безумная в этом направлении,
– сказал Данилов.
Он также добавил, что сложно сказать, сколько именно таких агентов есть.
Об армии
Секретарь СНБО также заявил, что "у нас уже не та армия, которая была в 2014 году".
"Вы знаете, в каком состоянии русские оставили нашу армию. А количество российской агентуры в Службе безопасности, Министерстве обороны было просто безумной", – отметил он.
Данилов также заверил, что в случае агрессии России защитой украинской государственности будут заниматься почти все.
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