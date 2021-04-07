У России в Украине много шпионов, а у границ началась военная активизация. Эти слова подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

О том, что в Украине действительно продолжается шпионская война Данилов сказал в интервью изданию. Он заверил, что в этом направлении постоянно ведутся работы.

​Внимание Договариваться с россиянами невозможно, – Данилов

Впрочем, к сожалению, об этом публично отчитываться для общества нельзя. Однако и опровергать того факта, что агентурная сеть России на нашей территории огромна – тоже нельзя.

Мы это подтверждаем. Наши разведки занимаются этими вопросами. Мы отрабатываем очень много вещей по этому поводу. Не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет безумная в этом направлении,

– сказал Данилов.

Он также добавил, что сложно сказать, сколько именно таких агентов есть.

Об армии

Секретарь СНБО также заявил, что "у нас уже не та армия, которая была в 2014 году".

"Вы знаете, в каком состоянии русские оставили нашу армию. А количество российской агентуры в Службе безопасности, Министерстве обороны было просто безумной", – отметил он.

Данилов также заверил, что в случае агрессии России защитой украинской государственности будут заниматься почти все.

Справка. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям стягивает войска к границе с Украиной.