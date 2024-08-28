Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что показатель целей, по сравнению с 2022 годом, сильно вырос. Во время атаки Украина применила иностранные системы ПВО и авиацию.

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Эффективность ПВО во время массированной атаки

По словам авиационного эксперта, во время массированной атаки россияне запускали дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты. Авиация может уничтожать только беспилотную авиацию – крылатые ракеты т адроны-камикадзе.

Украине удалось уничтожить 90% дронов-камикадзе, стоит отметить, что россияне запустили более 100 дронов, что является большим количеством, а также 95% крылатых ракет.

Мы видим достаточно высокие показатели. Если мы сравним уничтожение таких целей в 2022 году, когда не было западных систем противовоздушной обороны и соответствующих самолетов, этот процент составлял от 30 до 50% За последние же несколько месяцев процент существенно вырос,

– отметил Долинце.

Во время массированной атаки были 26 августа были привлечены иностранные системы противовоздушной обороны, западные и советские образцы, а из авиации, по словам авиационного эксперта, возможно были F-16 и советские МиГ-29.

Обратите внимание! Во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 участвовали в отражении атаки. Они показали хороший результат, однако самолетов у Украины пока немного.

Процент сбития украинской ПВО вражеских целей значительно ограничил возможности врага нанести удары по украинской инфраструктуре. Однако небольшая часть российских средств поражений не была уничтожена, они могли достичь своих целей.

Любая система противовоздушной обороны, даже многослойная, никогда не гарантирует 100% уничтожения всех целей. Если говорить о западных комплексах, например Patriot, то процент сбития может быть 60 – 80%. Для того, чтобы его поднять для уничтожения целей запускают две ракеты. Поэтому уничтожение украинской ПВО целей на 90 – 95% является одним из самых высоких в мире показателей,

– отметил Долинце.

Он рассказал, что Украина имеет много ПВО 1970-х годов, которые работают в ручном режиме, а также советские системы. Современные же западные системы имеют возможность обмениваться информацией в реальном времени между наземными системами ПВО и самолетами F-16, а последние образцы Patriot являются автоматизированными системами.