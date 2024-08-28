Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що показник цілей, порівняно з 2022 роком, сильно зріс. Під час атаки Україна застосувала іноземні системи ППО та авіацію.

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Ефективність ППО під час масованої атаки

За словами авіаційного експерта, під час масованої атаки росіяни запускали дрони, балістичні ракети та крилаті ракети. Авіація може знищувати лише безпілотну авіацію – крилаті ракети т адрони-камікадзе.

Україні вдалось знищити 90% дронів-камікадзе, варто зазначити, що росіяни запустили понад 100 дронів, що є великою кількістю, а також 95% крилатих ракет.

Ми бачимо достатньо високі показники. Якщо ми порівняємо знищення таких цілей у 2022 році, коли не було західних систем протиповітряної оборони та відповідних літаків, цей відсоток складав від 30 до 50% За останні ж декілька місяців відсоток суттєво зріс,

– зазначив Долінце.

Під час масованої атаки були 26 серпня були залучені іноземні системи протиповітряної оборони, західні та радянські зразки, а з авіації, за словами авіаційного експерта, можливо були F-16 та радянські Міг-29.

Зверніть увагу! Під час форуму "Україна 2024. Незалежність" Володимир Зеленський заявив, що винищувачі F-16 брали участь у відбитті атаки. Вони показали хороший результат, однак літаків в України поки небагато.

Відсоток збиття української ППО ворожих цілей значно обмежив можливості ворога завдати ударів по українській інфраструктурі. Однак невелика частина російських засобів уражень не була знищена, вони могли досягти своїх цілей.

Будь-яка система протиповітряної оборони, навіть багатошарова, ніколи не гарантує 100% знищення всіх цілей. Якщо говорити про західні комплекси, наприклад Patriot, то відсоток збиття може бути 60 – 80%. Для того, щоб його підняти для знищення цілей запускають дві ракети. Тому знищення українською ППО цілей на 90 – 95% є одним з найвищих у світі показників,

– зауважив Долінце.

Він розповів, що Україна має багато ППО 1970-х років, які працюють у ручному режимі, а також радянські системи. Сучасні ж західні системи мають можливість обмінюватись інформацією у реальному часі між наземними системами ППО та літаками F-16, а останні зразки Patriot є автоматизованими системами.