Работа на карантине: как государство может помочь работникам

Пандемия усложнила жизнь украинских граждан, но в какой-то степени подыграла правительству.

Ведь коронавирусный шок размыл общий рельеф кризиса, проступивший задолго до появления в обиходе зловещей аббревиатуры COVID-19.

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Вспомним, как в январе 2020-го впервые за 49 месяцев национальный ВВП обвалился на 0,5%. По итогам 2019-го промышленное производство сократилось на 1,8%. При том, что до этого три года подряд фиксировался рост на 2,8%, 0,4% и 1,6% соответственно. В декабре 2019-го падение индекса промышленного производства составило 8,3% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Безусловно, нельзя недооценивать угрозу коронавируса для страны. Но важно понимать, что это – катализатор, обостряющий природу существующих кризисных явлений. Это – своеобразная гибридная установка, усиливающая мощь традиционного бензинового движка. С вирусом нужно бороться, не упуская из виду первопричину, еще раньше поставившую украинскую экономику на грань выживания.

В нынешних условиях важно разделять экономический шок, связанный с карантином, результаты практически полугодовой стагнации и ожидаемое влияние на украинскую экономику мирового кризиса. Каждый из этих вызовов требует от правительства грамотного ответа и рационального использования ограниченных ресурсов. Наша общая цель – удержать на плаву предприятия, сохранить там (хотя бы на перспективу) рабочие места и стимулировать будущее восстановление экономики.

Состояние национального производителя лучше всего понимаешь, непосредственно оценивая условия, в которых работают немногочисленные инновационные инвестпроекты в Украине. Приведу пример. В 20 км от моего родного Краматорска на севере Донецкой области расположен небольшой городок Дружковка. Национальный инвестор создал там предприятие европейского уровня по производству газовых плит.

Все основные операции – выштамповка, порезка, сварка, покраска, эмалирование выполняются на месте благодаря купленной в Италии производственной линии. Используется украинский листовой металл. Обеспечена высокая производительность труда, с возможностью выпускать больше тысячи печей в день. Себестоимость каждой – 68 евро, что в принципе позволяет рассчитывать на прибыльность. Но по факту – производитель еле выживает, зарабатывая в зависимости от курса доллара небольшую прибыль. При этом, 60% продукции экспортируется в Польшу, Казахстан, Венгрию, Румынию, Молдову…

В результате производственные мощности завода используются менее, чем на треть. Пять лет назад там работали 700 человек, которые делали 350 тысяч газовых плит в год. Сегодня – 300 человек, собирающие до 100 тысяч плит. Средняя зарплата в восемь раз меньше, чем на аналогичном европейском предприятии.

В чем причина этого парадокса? Ведь инвестор вложился в новейшее оборудование, обучил узкопрофильных профессионалов, использует украинское сырье, поддерживая смежные отрасли. И, что важно, выдает на выходе действительно качественную конкурентную продукцию. Но эта продукция с огромным трудом пробивает себе дорогу на украинском рынке. Который по сути стал полем битвы иностранных брендов, где отечественный участник проигрывает, не начав бороться.

Скажем, в Украине доступно кредитование под 22% в гривне и 8% в валюте (сейчас есть подвижки в этом вопросе). А, к примеру, в Турции – под 3% годовых и компенсация части инвестиций в создание рабочих мест. Многие иностранные бренды открыто демпингуют на украинском рынке. К примеру, белорусские плиты у нас – на 30% дешевле, чем у себя дома.

Но даже в таких условиях Украина сама ухудшает свое положение, снимая ограничения на ввоз импортных товаров, которые и так преобладают на рынке. Это лишает национального производителя последних мотивационных моментов, которых в избытке у стран-соседей. В условиях карантина и углубления экономического кризиса мы рискуем "положить" свое национальное производство. И это не преувеличение.

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При данной чрезвычайной ситуации нам важно избежать наиболее критичного сценария. Для этого нужно уменьшить влияние внешних факторов на формирование внутренней экономической политики. Производителю необходимы секторальные механизмы защиты со стороны правительства, чтобы выстоять и выжить. Поэтому дискуссии на тему обеспечения равных условий для всех участников рынка стоит отложить на будущее.

Сегодня важнейшее задание правительства – поддержать предприятия, которые не могут выплачивать своим работникам зарплату в условиях простоя, вызванного карантином. Это может быть, к примеру, предоставление государством фиксированного пособия их работникам при условии обязательной самоизоляции и сохранения собственником рабочих мест. Таким образом, после завершения карантина предприятие сохранят трудовые коллективы, а государство – избежит дополнительных издержек на безработицу. Без таких действий наши и так немногочисленные конкурентные заводы лягут, а их место на рынке займет импорт.

В условиях паники у правительства существует соблазн перевести стрелки с деления "бесхозяйственность" на – "вирус", умолчав о реальных причинах происходящего. Это может незначительно продлить существование данного Кабмина. Но одновременно – приблизит Украину к крайней черте… Ведь фейковые диагнозы в экономике – не менее губительны, чем при COVID-19.