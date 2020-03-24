Кризис и безработица: как сокращают персонал за рубежом

Американський бюджет зберіг бізнес. І як результат Америка вийде з кризи швидше за інших.

Проще всего сократить персонал в США. Если в компании нет контракта вы можете просто объявить, что у вас нет работы с завтрашнего дня. Уволенный идет на биржу и получает первый месяц 80% своей зарплаты ( правда есть предельный лимит от которого считается 80%), каждый следующий месяц пособие уменьшается на 10%.

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В Канаде есть кризисная процедура lay-off. Вы отправляете людей за свой счет на 7 недель, государство платит 55% зарплаты. Потом период можно продлить. И можно в любой момент вернуть сотрудника, если он, конечно, не нашел себе другую работу.

В Чехии есть много вариантов, как государство доплачивает работодателю, чтобы не сокращать персонал, но самый распространенный в текущий карантинный кризис – работника отправляют в вынужденный отпуск на период карантина, а государство платит ему 60% на период. По такой процедуре оптимизируют, буквально сейчас свои расходы производители автомобилей в Чехии: Шкода и Хюндай. Их продажи упали до ноля.

Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак.

Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак.

Главная задача в кризис – выжить

Все компании борются за выживание, оптимизируют свои затраты, пытаются сохранить ликвидность.

Операционные доходы должны соответствовать расходам. По всему миру правительства закрывают на карантин рестораны, бары, кафе и торговые центры. В США закрыли даже Las Vegas. Такого еще в истории Америки не было.

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Как результат упали продажи бизнеса ориентированного на этот канал. Производство Craft Beer (это 25% рынка пива США в денежном выражении и 14% в физическом объеме) упало больше, чем на 80%.

Продажи UBC Group этому сегменту бизнеса упали до ноля. Этим каналом у нас занималось 60% нашего офиса. Когда закончится карантин не может сказать никто. И мы по процедуре спокойно отправили на прошлой неделе людей на биржу. ( Большинство работников склада, пожалуй даже будут рады, нужно просто сидеть дома...).

А мы получили возможность переориентироваться на сегменты рынка которые работают. Американский бюджет сохранил бизнес. И как результат Америка выйдет из кризиса быстрее других.