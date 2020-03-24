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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Ігор Гуменний
      Власник UBC Group, член ради директорів Спілки українських підприємців

      Криза і безробіття: як скорочують персонал за кордоном

      -
      Як скорочують працівників за кордоном / the balancecareers

      Американский бюджет сохранил бизнес. И как результат Америка выйдет из кризиса быстрее других.

      Проще всего сократить персонал в США. Если в компании нет контракта вы можете просто объявить, что у вас нет работы с завтрашнего дня. Уволенный идет на биржу и получает первый месяц 80% своей зарплаты ( правда есть предельный лимит от которого считается 80%), каждый следующий месяц пособие уменьшается на 10%.

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      В Канаде есть кризисная процедура lay-off. Вы отправляете людей за свой счет на 7 недель, государство платит 55% зарплаты. Потом период можно продлить. И можно в любой момент вернуть сотрудника, если он, конечно, не нашел себе другую работу.

      В Чехии есть много вариантов, как государство доплачивает работодателю, чтобы не сокращать персонал, но самый распространенный в текущий карантинный кризис – работника отправляют в вынужденный отпуск на период карантина, а государство платит ему 60% на период. По такой процедуре оптимизируют, буквально сейчас свои расходы производители автомобилей в Чехии: Шкода и Хюндай. Их продажи упали до ноля.

      Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак.

      Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак.

      Главная задача в кризис – выжить

      Все компании борются за выживание, оптимизируют свои затраты, пытаются сохранить ликвидность.

      Операционные доходы должны соответствовать расходам. По всему миру правительства закрывают на карантин рестораны, бары, кафе и торговые центры. В США закрыли даже Las Vegas. Такого еще в истории Америки не было.

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      Как результат упали продажи бизнеса ориентированного на этот канал. Производство Craft Beer (это 25% рынка пива США в денежном выражении и 14% в физическом объеме) упало больше, чем на 80%.

      Продажи UBC Group этому сегменту бизнеса упали до ноля. Этим каналом у нас занималось 60% нашего офиса. Когда закончится карантин не может сказать никто. И мы по процедуре спокойно отправили на прошлой неделе людей на биржу. ( Большинство работников склада, пожалуй даже будут рады, нужно просто сидеть дома...).

      А мы получили возможность переориентироваться на сегменты рынка которые работают. Американский бюджет сохранил бизнес. И как результат Америка выйдет из кризиса быстрее других.

      Ціни на продукти та карантин: чому ростуть і що буде далі
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      Автор: Ігор Гуменний
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Новини політики Світова криза 2020 Бізнес Публікації Безробіття Робота
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