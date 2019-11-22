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      Работа продолжается, мы его вернем, – представитель Зеленского о Крыме

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      Работа над стратегией возвращения Крыма в Украину продолжается, – Кориневич / Пресс-служба Офиса Президента

      Работа над стратегией по возвращению аннексированного Россией полуострова в состав Украины продолжается. Президент Владимир Зеленский уже дал ряд задач.

      Площадкой для этого является рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом сказал постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в интервью "LB.ua".

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      Эта группа входит в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

      Еще во время первого заседания комиссии в октябре президент дал ряд задач:

      • работа с дискриминационными положениями относительно жителей временно оккупированных территорий;
      • наработки концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса;
      • наработки стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

      Верю, что мы можем вернуть контроль над Крымом, и мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе РФ был человек, который понимает, что такое международное право, что такое ценности международного сообщества,
      – отметил Кориневич.

      Он добавил, что Украина рассматривает только политико-дипломатические пути возвращения Крыма и деоккупации Донбасса. Кориневич также отметил необходимость площадки для возвращения полуострова в состав Украины. Его следует создать по аналогии с минским или нормандским форматом.

      Российские паспорта у жителей временно оккупированного Крыма

      Кориневич подтвердил, что по возвращении Крыма граждане с российскими паспортами не будут за это отвечать.

      "Очевидно, что за некоторые вынужденные для граждан действия ответственности не может быть", – пояснил он.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
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