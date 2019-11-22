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      Робота триває, ми його повернемо, – представник Зеленського про Крим

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      Робота над стратегією повернення Криму до України триває, – Кориневич / Пресслужба Офісу Президента

      Робота над стратегією по поверненню анексованого Росією півострова до складу України триває. Президент Володимир Зеленський уже дав низку завдань.

      Майданчиком для цього є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це сказав постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "LB.ua".

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      Ця група входить до складу Комісії з питань правової реформи при президентові

      Ще під час першого засідання комісії у жовтні президент дав низку завдань:

      • робота з дискримінаційними положеннями щодо жителів тимчасово окупованих територій;
      • напрацювання концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу;
      • напрацювання стратегії деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій .

      Вірю, що ми можемо повернути контроль над Кримом, і ми його повернемо. Звичайно, це було б, напевно, простіше зробити, якщо б на чолі РФ була людина, яка розуміє, що таке міжнародне право, що таке цінності міжнародного співтовариства,
      – наголосив Кориневич.

      Він додав, що Україна розглядає тільки політико-дипломатичні шляхи повернення Криму і деокупацію Донбасу. Кориневич також наголосив на необхідності майданчика для повернення півострова до складу України. Його слід створити за аналогією з мінським або нормандським форматом.

      Російські паспорти у жителів тимчасово окупованого Криму

      Кориневич підтвердив, що після повернення Криму громадяни із російськими паспортами не будуть за це відповідати.

      "Очевидно, що за деякі вимушені для громадян дії відповідальності не може бути", – пояснив він.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Новини Криму Анексія Криму
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