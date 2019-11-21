08:27
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Меджліс вимагає від Зеленського зміни статусу Криму

      1902 Читать новость на русском
      Меджліс закликає Зеленського негайно внести зміни до законів про Крим і кримських татар / uk.wikipedia.org

      Меджліс кримськотатарського народу провів засідання, під час якого, зокрема, обговорювалися питання стану корінного народу в окупованому Криму. Після зібрання Меджліс виступив з заявою, у якій закликав Президента України невідкладно внести зміни до законів про статус Криму та кримських татар.

      У разі реалізації деяких загрозливих тенденцій у міжнародній політиці вони можуть призвести до катастрофічних наслідків для територіальної цілісності України, наголосив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

      Важливо! У Росії засудили одразу 6 українців з окупованого Криму

      Так, представницький орган кримськотатарського народу закликав Володимира Зеленського невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкти про зміни до статті Конституції України про Автономну Республіку Крим, а також про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України.

      Крім того, у своїй заяві Меджліс вкотре наголошує на невід'ємних правах кримських татар – корінного народу Криму, який є невід'ємною частиною України.

      У заключній частині представницький орган кримських татар наголошує, що будь-які дії, здійснені окупаційною російською владою, не будуть визнані корінним народом окупованого півострова.

      Заява Меджлісу кримськотатарського народу: дивіться фото

      У чому полягає ідея кримських татар про зміну статусу Криму?Нині Крим має статус автономної республіки у складі України. Натомість кримські татари наполягають: прив'язка має бути не до території, а до корінного народу, який на ньому проживає.

      Таким чином Меджліс як представницький орган наголошує на необхідності зміни статусу на кримськотатарську автономію.

       

      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      сьогодні
      4342
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Володимир Зеленський Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      сьогодні , 08:02 Головні новини 20 листопада: повернення кораблів, відкриття мосту у Станиці Луганській
      Ірина Кошанська 1071
      День Гідності та Свободи 2019: програма заходів у Києві та Львові
      сьогодні , 07:30 День Гідності та Свободи 2019: програма заходів у Києві та Львові
      Олег Терещенко 3885
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      1358
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      сьогодні , 06:42 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      Вероніка Климська 4337
      Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      сьогодні , 06:20 Батл Тимошенко – Зеленський: хто виграв від словесної сварки
      Ірина Поліщук 3640
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук