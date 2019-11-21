Меджліс вимагає від Зеленського зміни статусу Криму

Меджліс кримськотатарського народу провів засідання, під час якого, зокрема, обговорювалися питання стану корінного народу в окупованому Криму. Після зібрання Меджліс виступив з заявою, у якій закликав Президента України невідкладно внести зміни до законів про статус Криму та кримських татар.

У разі реалізації деяких загрозливих тенденцій у міжнародній політиці вони можуть призвести до катастрофічних наслідків для територіальної цілісності України, наголосив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Так, представницький орган кримськотатарського народу закликав Володимира Зеленського невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкти про зміни до статті Конституції України про Автономну Республіку Крим, а також про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України.

Крім того, у своїй заяві Меджліс вкотре наголошує на невід'ємних правах кримських татар – корінного народу Криму, який є невід'ємною частиною України.

У заключній частині представницький орган кримських татар наголошує, що будь-які дії, здійснені окупаційною російською владою, не будуть визнані корінним народом окупованого півострова.

Заява Меджлісу кримськотатарського народу: дивіться фото

У чому полягає ідея кримських татар про зміну статусу Криму?Нині Крим має статус автономної республіки у складі України. Натомість кримські татари наполягають: прив'язка має бути не до території, а до корінного народу, який на ньому проживає.



Таким чином Меджліс як представницький орган наголошує на необхідності зміни статусу на кримськотатарську автономію.