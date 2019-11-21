Меджлис требует от Зеленского изменения статуса Крыма

Меджлис крымскотатарского народа провел заседание, во время которого, в частности, обсуждались вопросы состояния коренного народа в оккупированном Крыму. После собрания Меджлис выступил с заявлением, в котором призвал Президента Украины безотлагательно внести изменения в законы о статусе Крыма и крымских татар.

В случае реализации некоторых угрожающих тенденций в международной политике они могут привести к катастрофическим последствиям для территориальной целостности Украины, подчеркнул глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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Так, представительный орган крымскотатарского народа призвал Владимира Зеленского безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты об изменениях в статью Конституции Украины об Автономной Республике Крым, а также о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины.

Кроме того, в своем заявлении Меджлис в очередной раз подчеркивает неотъемлемые права крымских татар – коренного народа Крыма, который является неотъемлемой частью Украины.

В заключительной части представительский орган крымских татар отмечает, что любые действия, совершенные оккупационными российскими властями, не будут признаны коренным народом оккупированного полуострова.

Заявление Меджлиса крымскотатарского народа: смотрите фото

В чем заключается идея крымских татар об изменении статуса Крыма? Сейчас Крым имеет статус автономной республики в составе Украины. Между тем крымские татары настаивают: привязка должна быть не к территории, а к коренному народу, который на ней проживает.



Таким образом Меджлис как представительный орган подчеркивает необходимость изменения статуса на крымскотатарскую автономию.