08:20
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Меджлис требует от Зеленского изменения статуса Крыма

      89 Читати новину українською
      Меджлис призывает Зеленского немедленно внести изменения в законы о Крыме и крымских татарах / uk.wikipedia.org

      Меджлис крымскотатарского народа провел заседание, во время которого, в частности, обсуждались вопросы состояния коренного народа в оккупированном Крыму. После собрания Меджлис выступил с заявлением, в котором призвал Президента Украины безотлагательно внести изменения в законы о статусе Крыма и крымских татар.

      В случае реализации некоторых угрожающих тенденций в международной политике они могут привести к катастрофическим последствиям для территориальной целостности Украины, подчеркнул глава Меджлиса Рефат Чубаров.

      Важно! В России осудили сразу 6 украинцев из оккупированного Крыма

      Так, представительный орган крымскотатарского народа призвал Владимира Зеленского безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты об изменениях в статью Конституции Украины об Автономной Республике Крым, а также о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины.

      Кроме того, в своем заявлении Меджлис в очередной раз подчеркивает неотъемлемые права крымских татар – коренного народа Крыма, который является неотъемлемой частью Украины.

      В заключительной части представительский орган крымских татар отмечает, что любые действия, совершенные оккупационными российскими властями, не будут признаны коренным народом оккупированного полуострова.

      Заявление Меджлиса крымскотатарского народа: смотрите фото

      В чем заключается идея крымских татар об изменении статуса Крыма? Сейчас Крым имеет статус автономной республики в составе Украины. Между тем крымские татары настаивают: привязка должна быть не к территории, а к коренному народу, который на ней проживает.

      Таким образом Меджлис как представительный орган подчеркивает необходимость изменения статуса на крымскотатарскую автономию.

       

      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      сегодня
      1284
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      сегодня , 08:02 Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      Ірина Кошанська 292
      День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      сегодня , 07:30 День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      Олег Терещенко 337
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      188
      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      сегодня , 06:42 Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      Вероніка Климська 1284
      Батл Тимошенко – Зеленский: кто выиграл от словесной ссоры
      сегодня , 06:20 Батл Тимошенко – Зеленский: кто выиграл от словесной ссоры
      Ірина Поліщук 1520
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук