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      Работа Суспильного заблокирована, арестованы все счета: что известно

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      Минюст арестовал деньги Суспильного. Вещатель должен заплатить долг на сумму более 10 миллионов евро в пользу Euronews. Работа Суспильного парализована, под угрозой срыва трансляция Олимпиады-2020 и запуск новых проектов.

      Об открытии исполнительных производств и блокировании деятельности сообщили в фейсбуке Суспильного.

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      В сообщении говорится об аресте Минюстом денег на счетах Суспильного и требовании оплатить долг.

      Министерство юстиции открыло исполнительное производство о взыскании с Суспильного долга в сумме 10 миллионов 591 тысячи 224 евро 48 центов и 73 тысяч 80 гривен судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о сотрудничестве Суспильного и Euronews

      • С Euronews с 2010 года сотрудничала бывшая государственная Национальная телекомпания Украины, еще до создания вещателя.
      • Впоследствии из бюджета прекратили выделение денег на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews. Это повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс.
      • Вещатель получил этот долг в наследство от государственной Национальной телекомпании Украины.

      Чем грозит арест счетов Суспильного

      • Сейчас он делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020. А также приостанавливает запуск новых проектов Суспильного, в частности новой Суспильной студии в эфире телеканала UA: Первый.
      • В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании. Ведь заблокирована возможность осуществлять расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Первый, UA: Культура), всех региональных каналов Суспильного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь и UA: Радио Культура).

      Какие шаги делает Суспильное

      • Общественный вещатель обращается за помощью к правительству, Минфину, Министерству культуры и Минюсту.
      • Все деньги из бюджета вещатель вынужден будет заплатить Euronews. Из запланированного на 2020 год Суспильное недополучит почти 300 миллионов гривен. Вещателю снова придется перейти в режим выживания.
      • Команда Суспильного обращает внимание общественности на невозможность создания независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов.

      Что известно о Суспильном?
      Вещает на двух общенациональных телеканалах UA: Первый и UA: Культура, трех общенациональных радиоканалах UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь и UA: Радио Культура, международном Radio Ukraine International, а также на региональных теле- и радиоканалах.

      НСТУ является акционерным обществом, 100 % акций которого принадлежат государству. Финансирование НСТУ осуществляется из Государственного бюджета Украины и коммерческих поступлений. Государственные органы не имеют права вмешиваться в программную политику компании. Заменил Национальную телекомпанию Украины.

      Что известно о Euronews?Ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментариев на тринадцати языках. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание Euronews охватывает более 350 миллионов пользователей в 155 странах мира.

      В августе 2011 года начала работать полноценная версия на украинском языке. В мае 2017 года украинская редакция прекратила существование, в эфире украинских кабельных сетей ее заменила русская.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Банки Деньги Министерство юстиции Суспильне Телевидение Медиа СМИ
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