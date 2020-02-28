Робота Суспільного заблокована, арештовані всі рахунки: що відомо

Мін’юст арештував гроші Суспільного. Мовник повинен заплатити борг на суму понад 10 мільйонів євро на користь Euronews. Робота Суспільного паралізована, під загрозою зриву трансляція Олімпіади-2020 та запуск нових проєктів.

Про відкриття виконавчих проваджень та блокування діяльності повідомили у фейсбуці Суспільного.

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У повідомленні йдеться про арешт Мін’юстом грошей, що є на рахунках Суспільного, та вимогу сплатити борг.

Міністерство юстиції відкрило виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі 10 мільйонів 591 тисяча 224 євро 48 центів та 73 тисяч 80 гривень судового збору на користь акціонерного товариства Euronews,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про співпрацю суспільного та Euronews

З Euronews з 2010 року співпрацювала колишня державна Національна телекомпанія України, ще до створення Суспільного мовника.

Згодом із бюджету припинили виділення грошей на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews. Це спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок від державної Національної телекомпанії України.

Чим загрожує арешт рахунків Суспільного

Наразі він унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020. А також зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії. Адже заблокована можливість здійснювати видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: Перший, UA: Культура), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

Які кроки робить Суспільне

Суспільний мовник звертається по допомогу до уряду, Мінфіну, Міністерства культури та Мін’юсту.

Усі гроші з бюджету мовник змушений буде заплатити Euronews. Із запланованого на 2020 рік Суспільне недоотримає майже 300 мільйонів гривень. Мовнику знову доведеться перейти в режим виживання.

Команда Суспільного звертає увагу громадськості на неможливість створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів.

Що відомо про Суспільне мовлення? Мовить на двох загальнонаціональних телеканалах UA: Перший та UA: Культура, трьох загальнонаціональних радіоканалах UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура, міжнародному Radio Ukraine International, а також на регіональних теле- і радіоканалах.



НСТУ є акціонерним товариством, 100 % акцій якого належать державі. Фінансування НСТУ здійснюється із Державного бюджету України та від комерційних надходжень. Державні органи не мають права втручатися у програмну політику компанії. Замінив Національну телекомпанію України.

Що відомо про Euronews? Повідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами. Кабельне, супутникове й ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів користувачів у 155 країнах світу.



У серпні 2011 року почала працювати повноцінна версія українською мовою. У травні 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російська.