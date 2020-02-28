Робота Суспільного заблокована, арештовані всі рахунки: що відомо
Мін’юст арештував гроші Суспільного. Мовник повинен заплатити борг на суму понад 10 мільйонів євро на користь Euronews. Робота Суспільного паралізована, під загрозою зриву трансляція Олімпіади-2020 та запуск нових проєктів.
Про відкриття виконавчих проваджень та блокування діяльності повідомили у фейсбуці Суспільного.
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У повідомленні йдеться про арешт Мін’юстом грошей, що є на рахунках Суспільного, та вимогу сплатити борг.
Міністерство юстиції відкрило виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі 10 мільйонів 591 тисяча 224 євро 48 центів та 73 тисяч 80 гривень судового збору на користь акціонерного товариства Euronews,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про співпрацю суспільного та Euronews
- З Euronews з 2010 року співпрацювала колишня державна Національна телекомпанія України, ще до створення Суспільного мовника.
- Згодом із бюджету припинили виділення грошей на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews. Це спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.
- Суспільний мовник отримав цей борг у спадок від державної Національної телекомпанії України.
Чим загрожує арешт рахунків Суспільного
- Наразі він унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020. А також зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший.
- Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії. Адже заблокована можливість здійснювати видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: Перший, UA: Культура), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).
Які кроки робить Суспільне
- Суспільний мовник звертається по допомогу до уряду, Мінфіну, Міністерства культури та Мін’юсту.
- Усі гроші з бюджету мовник змушений буде заплатити Euronews. Із запланованого на 2020 рік Суспільне недоотримає майже 300 мільйонів гривень. Мовнику знову доведеться перейти в режим виживання.
- Команда Суспільного звертає увагу громадськості на неможливість створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів.
Що відомо про Суспільне мовлення? Мовить на двох загальнонаціональних телеканалах UA: Перший та UA: Культура, трьох загальнонаціональних радіоканалах UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура, міжнародному Radio Ukraine International, а також на регіональних теле- і радіоканалах.
НСТУ є акціонерним товариством, 100 % акцій якого належать державі. Фінансування НСТУ здійснюється із Державного бюджету України та від комерційних надходжень. Державні органи не мають права втручатися у програмну політику компанії. Замінив Національну телекомпанію України.
Що відомо про Euronews? Повідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами. Кабельне, супутникове й ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів користувачів у 155 країнах світу.
У серпні 2011 року почала працювати повноцінна версія українською мовою. У травні 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російська.