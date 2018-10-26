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      Работа украинцев за рубежом негативно сказывается на их отношениях с семьей, – психолог

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      Комплекс одиночества у детей
      Комплекс одиночества у детей / wcu-network.org.ua

      Работа украинцев за рубежом негативно сказывается на отношениях с семьей, у детей мигрантов, которые остаются в Украине, развивается комплекс одиночества.

      Такое мнение в эфире "112 Украина" высказала психолог Наталья Кухтина.

      "С одной стороны это, безусловно, закономерный процесс. Так было всегда. С другой стороны, это абсолютно деструктивный процесс. Если рассматривать с точки зрения экономической, то, наверное, так может быть. Если рассматривать с точки зрения психологической, то это очень большая проблема. И это проблема, прежде всего, для Украины. Потому что люди, выезжающие работать за границей, оставляют здесь своих детей, они оставляют здесь своих родителей, семьи. Они едут зарабатывать деньги для детей, а потом оказывается, что эти деньги заработанные уже никому не нужны, потому что отношения утеряны и разрушены семьи. Это колоссальная трагедия. И она приобретает очень большие масштабы. Более того, дети, которые остаются без родителей, они теряют абсолютно модель, правильную модель семейных отношений. Потом, они же очень быстро вырастают, и они не способны создавать свои семьи", – сказала она.

      По мнению психолога, Европа с помощью мигрантов решает свои экономические проблемы.

      "Европа эти вопросы (психологические, – ред) не решает, потому что она подходит к этому чисто экономически. Есть люди, которые решают определенные экономические задачи. Более того, наши люди очень хорошо и качественно работают в Европе, и это их удовлетворяет. Они им не платят такие деньги, как вот своим гражданам. Их это удовлетворяет практически по всем позициям. Но беспокоит нас профессионалов другое – что происходит с детьми и семьями, и с этими людьми тоже психологически? Потому что там они чужие, временные. Но когда они возвращаются в страну, они уже не могут адаптироваться в Украине", – резюмировала она.

      Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции. Только с конца марта страну покинули более 500 тыс. человек.

      Теги: Новости Украины Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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