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      Робота українців за кордоном негативно позначається на їх стосунках з родиною, – психолог

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      Комплекс самотності у дітей
      Комплекс самотності у дітей / wcu-network.org.ua

      Робота українців за кордоном негативно позначається на стосунках з родиною, у дітей мігрантів, які залишаються в Україні, розвивається комплекс самотності.

      Таку думку в ефірі "112 Україна" висловила психолог Наталія Кухтіна.

      "З одного боку це, безумовно, закономірний процес. Так було завжди. З іншого боку, це абсолютно деструктивний процес. Якщо розглядати з точки зору економічної, то, напевно, так може бути. Якщо розглядати з точки зору психологічної, то це дуже велика проблема. І це проблема, насамперед, для України. Тому що люди, які виїжджають працювати за кордоном,залишають тут своїх дітей, вони залишають тут своїх батьків, сім'ї. Вони їдуть заробляти грошей для дітей, а потім виявляється, що ці гроші зароблені вже нікому не потрібні, тому що відносини загублені і зруйновані сім'ї. Це колосальна трагедія. І вона набуває дуже великих масштабів. Більше того, діти, які залишаються без батьків, вони втрачають абсолютно модель, правильну модель сімейних відносин. Потім, вони ж дуже швидко виростають, і вони не здатні створювати свої сім'ї", – сказала вона.

      На думку психолога, Європа з допомогою мігрантів вирішує свої економічні проблеми.

      "Європа ці питання (психологічні, – ред) не вирішує, тому що вона підходить до цього суто економічно. Є люди, які вирішують певні економічні завдання. Більш того, наші люди дуже добре і якісно працюють в Європі, і це їх задовольняє. Вони їм не платять такі гроші, як от своїм громадянам. Їх це задовольняє практично по всіх позиціях. Але турбує нас професіоналів інше – що відбувається з дітьми та сім'ями, і з цими людьми теж психологічно? Тому що там вони чужі, тимчасові. Але коли вони повертаються в країну, вони вже не можуть адаптуватися в Україні", – резюмувала вона.

      Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції. Тільки з кінця березня країну покинули понад 500 тис. чоловік.

      Теги: Новини України Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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