Робота українців за кордоном негативно позначається на їх стосунках з родиною, – психолог

Робота українців за кордоном негативно позначається на стосунках з родиною, у дітей мігрантів, які залишаються в Україні, розвивається комплекс самотності.

Таку думку в ефірі "112 Україна" висловила психолог Наталія Кухтіна.

"З одного боку це, безумовно, закономірний процес. Так було завжди. З іншого боку, це абсолютно деструктивний процес. Якщо розглядати з точки зору економічної, то, напевно, так може бути. Якщо розглядати з точки зору психологічної, то це дуже велика проблема. І це проблема, насамперед, для України. Тому що люди, які виїжджають працювати за кордоном,залишають тут своїх дітей, вони залишають тут своїх батьків, сім'ї. Вони їдуть заробляти грошей для дітей, а потім виявляється, що ці гроші зароблені вже нікому не потрібні, тому що відносини загублені і зруйновані сім'ї. Це колосальна трагедія. І вона набуває дуже великих масштабів. Більше того, діти, які залишаються без батьків, вони втрачають абсолютно модель, правильну модель сімейних відносин. Потім, вони ж дуже швидко виростають, і вони не здатні створювати свої сім'ї", – сказала вона.

На думку психолога, Європа з допомогою мігрантів вирішує свої економічні проблеми.

"Європа ці питання (психологічні, – ред) не вирішує, тому що вона підходить до цього суто економічно. Є люди, які вирішують певні економічні завдання. Більш того, наші люди дуже добре і якісно працюють в Європі, і це їх задовольняє. Вони їм не платять такі гроші, як от своїм громадянам. Їх це задовольняє практично по всіх позиціях. Але турбує нас професіоналів інше – що відбувається з дітьми та сім'ями, і з цими людьми теж психологічно? Тому що там вони чужі, тимчасові. Але коли вони повертаються в країну, вони вже не можуть адаптуватися в Україні", – резюмувала вона.

Нагадаємо, в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції. Тільки з кінця березня країну покинули понад 500 тис. чоловік.