В своей ежедневной сводке министр обороны Украины Алексей Резников не только сделал акцент на отпоре врагу. Он также подчеркнул, что в стране делают все возможное, чтобы ввести режим тишины и открыть гуманитарные коридоры.

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Над гуманитарным коридором активно работают

Враг не знает, что такое ценность человеческой жизни, но мы сделаем все, чтобы помочь нашим гражданам. Мы надеемся, что гуманитарный коридор заработает и мы сможем вывезти мирных жителей,

– подчеркнул министр.

Также он восхищен мужеством украинских людей. Тех, кто без оружия выходит, чтобы защитить свои дома. Министр подчеркнул, что на всех возможных языках оккупанта посылают вслед за российским кораблем. А все потому, что люди всех 100 национальностей, для которых Украина родной дом, будут защищать ее.

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