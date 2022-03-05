У своєму щоденному зведенні міністр оборони України Олексій Резніков не лише зробив акцент на відсічі ворогу. Він ще й підкреслив, що в країні роблять усе можливе, щоб запровадити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори.

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Над гуманітарним коридором активно працюють

Ворог не знає, що таке цінність людського життя, але ми зробимо усе для допомоги нашим громадянам. Ми маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми зможемо вивезти мирних мешканців,

– наголосив міністр.

Також він захоплений мужністю українських людей. Тих, хто без зброї виходить, щоб захистити свої оселі. Міністр підкреслив, що усіма можливими мовами окупанта посилають слідом за російським кораблем. А все тому, що люди усіх 100 національностей, для яких Україна є рідним домом, боронитимуть її.

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