Сообщили, что движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет". На синей линии поезда курсируют от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Важно Кадры пожара в жилых домах в Харькове после авианалета
Без остановки поезда проезжают станции:
- "Площадь Независимости".
- "Площадь Льва Толстого".
Зеленая линия работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи".
Без остановки поезда проезжают станции:
- "Дворец спорта".
- "Кловская".
- "Золотые ворота".
Кроме того, работает участок между станциями "Славутич" и "Красный хутор".
Важно помнить, что ориентировочный интервал движения 40 минут. Также отметили, что график работы может оперативно меняться при необходимости.
При этом наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.\