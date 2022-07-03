Украинцы искусно применяют М777

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины. Они побывали на фронте и сняли работу украинских артиллеристов.

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Общепризнанный факт, что украинская школа артиллерии признана одной из лучших в мире, так чтобы овладеть новым видом вооружения, много времени нашим артиллеристам не понадобилось. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли похвалил украинских военных за искусное применение М777.

Гаубицу М777 в народе называют "тремя топорами", аналогия с топорами очень меткая, ведь в умелых руках украинских артиллеристов она просто рубит врага.

Преимущество гаубицы М777 над российскими

Перед советскими аналогами у американской гаубицы есть ряд преимуществ. Она значительно мобильнее, легче и точнее. А еще, возможно, это главное преимущество над русским оружием, в ситуации, когда у врага артиллерии больше, она гораздо дальнобойнее.

Дальность гораздо больше, поэтому они не могут добраться до нашей системы. Мы можем бить по ним и не ждать ответа. До нас может достать только реактивная артиллерия. И мобильность – мы можем приехать, отстреляться и уехать и они даже не поймут, откуда был огонь,

– рассказал военнослужащий ВСУ "Скиф".

Еще одно преимущество гаубицы М777 – огневая мощность. В современных 155 миллиметровых снарядах взрывчатого вещества в полтора – в два раза больше, чем в российских снарядах. Также с этими гаубицами союзники дали реактивные снаряды, что делает ее еще более эффективной.

Как украинцы применяют гаубицы М777: смотрите видео