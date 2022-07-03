Українці майстерно застосовують М777

Про цей йдеться в сюжеті Військового телебачення України. Вони побували на фронті та зафільмували роботу українських артилеристів.

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Загальновизнаний факт, що українська школа артилерії визнана однією з кращих у світі, тому щоб опанувати новий вид озброєння, багато часу нашим артилеристам не знадобилося. Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі похвалив українських військових за майстерне застосування М777.

Гаубицю М777 в народі називають "трьома сокирами", аналогія з сокирами є дуже влучною, адже в умілих руках українських артилеристів вона просто рубає ворога.

Перевага гаубиці М777 над російськими

Перед радянськими аналогами американська гаубиця має ряд переваг. Вона значно мобільніша, легша та точніша. А ще, можливо це головна перевага над російською зброєю, у ситуації, коли у ворога артилерії більше, вона значно далекобійніша.

Дальність набагато більша, тому вони не можуть дістати до нашої системи. Ми можемо бити по них і не чекати відповіді. До нас може дістати тільки реактивна артилерія. І мобільність – ми можемо приїхати, відстрілятись і поїхати і вони навіть не зрозуміють, звідки був вогонь,

– розповів військовослужбовець ЗСУ "Скіф".

Ще одна перевага гаубиці М777 – вогнева потужність. У сучасних 155 міліметрових снарядах вибухової речовини у півтора – два рази більше, ніж у російських снарядах. Також з цими гаубицями союзники дали реактивні снаряди, що робить її ще ефективнішою.

Як українці застосовують гаубиці М777: дивіться відео