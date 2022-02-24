Об этом сообщили на официальных страницах почтовых служб в фейсбуке, пишет 24 канал.

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Как работает "Укрпочта" 24 февраля

Отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля ради безопасности клиентов и работников службы. Возобновить работу обещают, как только позволит ситуация. К тому времени посылки и пенсии будут хранить.

Также в заявлении отметили, что сейчас небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. При необходимости, "Укрпочта" будет разворачивать наземные пути доставки.

Работа"Новой почты"

В "Новой почте" сообщили, что продолжают работать там, где это возможно. Представители почтового оператора оперативно следят за ситуацией и обещают сообщать о любых изменениях в работе отделений в социальных сетях и на официальном сайте.

В заявлении добавляют, что из-за ситуации на дорогах и других форс-мажоров возможны задержки доставки. Однако, на случаи непредвиденных обстоятельств, у компании есть резервные планы, которые позволят сохранить работоспособность компании.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации "Укрпочты":

Уважаемые клиенты!

В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить.

Сейчас небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки.

Спасибо за понимание и желаем всем мира!

Полный текст публикации "Новой почты":

Уважаемые клиенты!

Новая почта продолжает работать там, где это возможно. Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и наши действия в социальных сетях и на сайте Новой почты.

Информация о работе отделений обновляется по ссылке.

Возможны задержки доставки из-за ситуации на дорогах и другими форс-мажорами.

У нас есть резервные планы на случаи различных непредвиденных обстоятельств, что позволит сохранить работоспособность нашей компании.

Компания будет поддерживать каждого своего сотрудника, как делала это все годы существования. Сейчас же для каждого из нас важно сохранять спокойствие и выполнять свою работу.

Мы верим в нашу страну! Слава Украине!