Про це повідомили на офіційних сторінках поштових служб у фейсбуці, пише 24 канал.

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Як працює "Укрпошта" 24 лютого

Відділення "Укрпошти" не працюватимуть 24 лютого заради безпеки клієнтів та працівників служби. Відновити роботу обіцяють, як тільки дозволить ситуація. До того часу посилки та пенсії зберігатимуть.

Також у заяві зазначили, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. За потреби, "Укрпошта" розгортатиме наземні шляхи доставки.

Робота "Нової пошти"

У "Новій пошті" повідомили, що продовжують працювати там, де це можливо. Представники поштового оператора оперативно слідкують за ситуацією та обіцяють повідомляти про будь-які зміни в роботі відділень у соціальних мережах та на офіційному сайті.

У заяві додають, що через ситуацію на дорогах та інші форс-мажори можливі затримки доставки. Однак, на випадки непередбачуваних обставин, у компанії є резервні плани, які дозволять зберегти працездатність компанії.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації "Укрпошти":

Шановні клієнти!

У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати.

Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки.

Дякуємо за розуміння і бажаємо всім миру!

Повний текст публікації "Нової пошти":