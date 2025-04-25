Госпиталь полностью автономный и максимально засекречен для безопасности. А уже через несколько месяцев количество таких госпиталей увеличится до трех, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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"Госпиталь погружен на глубину 6 метров, он тщательно покрыт несколькими слоями леса и почвы. Внутри – лаборатория, отдельно построена генераторная, есть канализационная система и автономная скважина. То есть он полностью автономный", – указывают журналисты.

Как рассказал изданию операционный директор Метинвеста Александр Мироненко, компания вложила в госпиталь 20 миллионов гривен. Из них 7 миллионов гривен – стоимость медицинского оборудования и 13 млн – "крыивки", внутреннее обустройство и лес, плюс строительные работы.

Мы выполнили земельные работы, обустройство деревом, бурение скважины, помещение под генератор. Сейчас мы согласовали с Медицинскими силами план, и надеемся в мае открыть второй госпиталь на одном из направлений, а в июне – третий. Они будут немножко другого формата: меньше по размеру, 250 квадратных метров, и компактнее,

– говорит Мироненко, который курирует собственное стальное производство Метинвеста в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Он отметил, что это также капитальное сооружение, которое будет обеспечивать и безопасность для врачей, и большие возможности по оказанию помощи раненым. Стоимость госпиталей – от 12 до 15 миллионов гривен.

Инженеры, привлеченные к разработке проекта, говорят: конструкция выдерживает 120-ю мину, 80-ю мину, противотанковую мину. Также на нее сбрасывали с дрона три фугаса с зарядом 8 килограммов тротила каждый, и внутри не произошло никаких изменений.

Сейчас госпиталь оборудован всем необходимым, он является эталоном. Все то, что можно делать в городской больнице в плане неотложной хирургии, можно сделать здесь. Способность госпиталя – до 200 пациентов в сутки,

– говорит командир группировки сил и средств Медицинских сил "Восток" ВСУ Роман Кузив.

Александр Мироненко признается, что был поражен, когда услышал, скольким военным уже спасли жизнь благодаря созданным условиям для полноценной качественной работы медиков – ведь счет уже идет на тысячи.

Как Метинвест Рината Ахметова помогает Украине

Как известно, за три года войны компания Метинвест Рината Ахметова направила более 8,4 миллиарда гривен на помощь Украине, из которых 4,4 миллиарда гривен пошли на поддержку защитников в рамках проекта Стальной Фронт.

Кроме собственного производства, Метинвест направляет ресурсы на закупку оборудования, амуниции и техники для фронта. В частности военные получили:

около 7 700 разведывательных дронов;

2 000 тепловизоров;

2 000 единиц высокоточной оптики наблюдения;

450 систем резервного питания;

875 единиц коммуникационного оборудования;

650 авто.

Также компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также направила на развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE более 25 миллионов гривен.