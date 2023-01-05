Как Укрпочта работает на освобожденных от захватчиков территориях Херсона, показали в The Wall Street Journal. Детальнее об этом читайте дальше.

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Работа Укрпочты в Херсонской области

Когда российские войска прибыли в Дарьевку Херсонской области и другие населенные пункты, их первоочередной задачей было убедить жителей, что Украина будто бы покинула их и Россия останется там. Они снимали украинскую символику и развешивали вражеские билборды.

Сначала разрешили почте продолжать работать и раздавать наличные деньги. Впрочем, вскоре оккупанты попытались прекратить использование украинской гривны и заменить ее российским рублем.

Директор Укрпочты пытался не допустить поступление гривен в прифронтовые регионы, доставляя их в ящиках через военные блокпосты или заставляя местные компании выплачивать гривны пенсионерам, внося наличные на их счета из Киева.

Впрочем, к июню это стало слишком тяжело делать. Укрпочта заявила, что прекращает свою работу в Херсонской области. Позже оккупанты захватили отделение в Херсоне.

"Мы первые символы Украины, которые они видят"

После того, как украинские воины освободили села и города из-под оккупации, почтальоны снова вернулись к работе. Теперь люди снова могут получить свои письма и выплаты.

Когда Украина возвращает территорию, сначала заходят военные, потом заходят саперы, потом мы заходим. Мы первые символы Украины, которые они видят,

– отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как Укрпочта вернулась в Херсонскую область / Фото The Wall Street Journal

"Они бы здесь не выжили без почты"

Одно из отделений Укрпочты, в котором побывали журналисты, расположено в Дарьевке близ Херсона. Так, стоя за своей почтовой стойкой с кирпичами наличных, калькулятором и фонариком, раздает пенсии Людмила. Для этих пенсионеров это первые деньги, которые они получили из Киева через полгода после того, как их села оккупировали российские войска, отметили в WSJ.

"Мы снова в работе", – сказала она, слыша звуки артиллерии вдали. Добавила: "Люди здесь бедные. Они бы здесь не выжили без почты".

От кассы отошла 65-летняя Ольга Ярощенко. Она только что получила деньги и стала пересчитывать их во второй раз. "Все, что мне сейчас нужно купить, - это дрова и уголь", – сказала она. Женщина добавила: "Уже полгода без пенсии, а на улице холодно".

Игорь Смелянский подытожил, что люди сами понимают важность работы почты, так что хочется сделать для них только больше.