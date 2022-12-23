Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. Там теперь возобновили выплаты пенсии.
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Укрпочта заработала в Луганской области
По словам Смелянского, почтовый оператор возобновил свою работу в селе Невское. При содействии Красного Креста там уже удалось выдать пенсии. Как отметил гендиректор Укрпочты, в день произвели около 100 выплат.
Мне кажется, слова от бабушки "Спасибо Вам и Слава Украине!" – лучше любых моих слов,
– добавил он.
А вот и те же бабушки, о которых вспомнил Смелянский. Предупреждаем, что этот ролик смотреть без слез просто невозможно.
Бабушки идут за пенсией в освобожденном Невском: смотрите видео
Встретился с Гайдаем и погасили марку
Смелянский лично прибыл в Невское. Он встретился с главой ОВА Сергеем Гайдаем. Вместе они погасили марки на фоне разрушенного сооружения Укрпочты.
Несмотря на то, что деоккупированное Невское сегодня приветствовало у себя Укрпочту, ситуация с безопасностью достаточно сложная. Обстрелы населенного пункта со стороны россиян продолжаются круглосуточно,
– подчеркнул Гайдай.
Смелянский и Гайдай совместно погасили марку / Фото из фейсбука Смелянского
В то же время он отметил, что сотрудники почтового оператора будут периодически приезжать в населенный пункт. Его жители смогут получать привычные для них услуги.
Какая ситуация в Луганской области
- Накануне Сергей Гайдай отметил, что в районе Сватово – Кременная враг пытается проводить незначительные контрнаступления. Но все потуги оккупантов напрасны.
- В то же время, он отметил, что вскоре боевые действия и контрнаступление ВСУ могут активизироваться. Этому будет способствовать понижению температуры. Ведь на затвердевшей земле техника украинских военных сможет передвигаться беспрепятственно.
- И поскольку погодные условия способствуют контрнаступлению ВСУ, то к Новому году следует ожидать хороших новостей. Правда, Гайдай решил не уточнять, что он имеет в виду.
- Заметим, что представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый решил не рассыпаться оптимистичными прогнозами. По его словам, "жеста доброй воли" от россиян в Луганской области ожидать не стоит. И хотя враг в регионе обеспечил себя необходимым для продолжения войны, ВСУ это не остановит. Наши военные продолжат выбивать оккупантов из родной земли.