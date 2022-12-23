Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тож там тепер відновили виплати пенсії.

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Укрпошта запрацювала на Луганщині

За словами Смілянського, поштовий оператор відновив свою роботу у селі Невське. За сприяння Червоного Хреста там уже вдалося видати пенсії. Як зазначив гендиректор Укрпошти, за день здійснили близько 100 виплат.

Мені здається, слова від бабусі "Дякую Вам і Слава Україні!" – краще за будь-які мої слова,

– додав він.

А ось і ті самі бабусі, про яких згадав Смілянський. Попереджаємо, що цей ролик дивитися без сліз просто неможливо.

Бабусі йдуть по пенсію у звільненому Невському: дивіться відео

Зустрівся з Гайдаєм і погасили марку

Смілянський особисто прибув до Невського. Він зустрівся з главою ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони погасили марки на фоні зруйнованої споруди Укрпошти.

Попри те, що деокуповане Невське сьогодні вітало у себе Укрпошту, безпекова ситуація достатньо складна. Обстріли населеного пункту з боку росіян тривають цілодобово,

– наголосив Гайдай.

Смілянський і Гайдай спільно погасили марку / Фото з фейсбука Смілянського

Водночас він зазначив, що співробітники поштового оператора періодично приїжджатимуть до населеного пункту. Тож його мешканці зможуть отримувати звичні для них послуги.

Яка ситуація на Луганщині