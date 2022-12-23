Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тож там тепер відновили виплати пенсії.
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Укрпошта запрацювала на Луганщині
За словами Смілянського, поштовий оператор відновив свою роботу у селі Невське. За сприяння Червоного Хреста там уже вдалося видати пенсії. Як зазначив гендиректор Укрпошти, за день здійснили близько 100 виплат.
Мені здається, слова від бабусі "Дякую Вам і Слава Україні!" – краще за будь-які мої слова,
– додав він.
А ось і ті самі бабусі, про яких згадав Смілянський. Попереджаємо, що цей ролик дивитися без сліз просто неможливо.
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Зустрівся з Гайдаєм і погасили марку
Смілянський особисто прибув до Невського. Він зустрівся з главою ОВА Сергієм Гайдаєм. Разом вони погасили марки на фоні зруйнованої споруди Укрпошти.
Попри те, що деокуповане Невське сьогодні вітало у себе Укрпошту, безпекова ситуація достатньо складна. Обстріли населеного пункту з боку росіян тривають цілодобово,
– наголосив Гайдай.
Смілянський і Гайдай спільно погасили марку / Фото з фейсбука Смілянського
Водночас він зазначив, що співробітники поштового оператора періодично приїжджатимуть до населеного пункту. Тож його мешканці зможуть отримувати звичні для них послуги.
Яка ситуація на Луганщині
- Напередодні Сергій Гайдай зазначив, що у районі Сватове – Кремінна ворог намагається проводити незначні контрнаступи. Але усі потуги окупантів марні.
- Водночас він зауважив, що невдовзі бойові та контрнаступ ЗСУ дії можуть активізуватися. Цьому сприятиме зниження температури. Адже на затверділій землі техніка українських військових зможе пересуватися без перешкод.
- Й оскільки погодні умови сприяють контрнаступу ЗСУ, то до Нового року варто очікувати хороших новин. Щоправда, Гайдай вирішив не уточнювати, що ж він має на увазі.
- Зауважимо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий вирішив не розсипатися оптимістичними прогнозами. За його словами, "жесту доброї волі" від росіян на Луганщині очікувати не варто. І хоч ворог у регіоні забезпечив себе необхідним для продовження війни, ЗСУ це не зупинить. Наші військові продовжать вибивати окупантів з рідної землі.