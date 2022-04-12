Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал в сети видео, которое записал детский военно-патриотический клуб из Опочки Псковской области.

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Россия использует для пропаганды детей

Детский клуб записал подбадривающее обращение к российской армии, которая воюет против Украины.

Не останавливайтесь на полпути, до конца выполняйте поставленные задания! Мы и Россия за вас! Работайте братья!

– говорили дети.

Геращенко отметил, что прикрываться детьми и женщинами на поле боя, использовать грязные пропагандистские технологии и ужасную ложь – обычная практика для государства-агрессора.