Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив у мережі відео, яке записав дитячий військово-патріотичний клуб з Опочки Псковської області.

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Росія використовує для пропаганди дітей

Дитячий клуб записав підбадьорливе звернення до російської армії, яка воює проти України.

Не зупиняйтеся на півдорозі, до кінця виконуйте поставлені завдання! Ми та Росія за вас! Працюйте брати!

– говорили діти.

Геращенко зауважив, що прикриватися дітьми та жінками на полі бою, використовувати брудні пропагандистські технології та жахливу брехню – звичайна практика для держави-агресорки.

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