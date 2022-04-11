У Службі безпеки України зазначили, що загарбники не знають правил і моральних бар'єрів. Тому без сумнівів втягують підлітків у свої криваві плани.

Читайте також Окупанти на Донбасі змушують дітей йти до школи: планують заважати звільненню територій

Росіяни використовують дітей для розвідки

У Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через телеграм.

Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста,

– зазначили у СБУ.

Водночас на Луганщині двоє російських солдатів діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте росіяни його "заспокоїли": мовляв, він малолітній, тому йому нічого не буде.

Правоохоронці завадили передачі інформації

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію росіянам.

Правоохоронці розглядають питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. У СБУ нагадали, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

У відомстві закликали батьків бути максимально уважними до того, де їхні діти, з ким і про що спілкуються, а також контролювати поведінку дітей в інтернеті. Адже в умовах війни їхня довірливість може призвести до трагедії.

Росіяни залучають до розвідки неповнолітніх: дивіться відео