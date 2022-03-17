Медики обеспечивают надежный тыл в условиях военных действий. Об этом в эфире 24 канала заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Медики совершают подвиг

"Отдельно хотел бы поблагодарить больницы и врачей, которые в нашем тылу – это Западная Украина", – сказал Михаил Радуцкий.

Медики западных областей сейчас взяли на себя нагрузку вдвое или втрое больше, чем они могут себе позволить. Врачи продолжают работать, никому не отказывают.

"Сегодня работают на 300% перегруженные, но они не жалуются, работают. Совершают подвиг. Наш тыл сегодня работает не хуже, чем наша передовая. За это им большая благодарность", – добавил Радуцкий.

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