Медики забезпечують надійний тил в умовах військових дій. Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Медики роблять подвиг

"Окремо хотів би подякувати лікарням та лікарям, які у нашому тилу – це Західна Україна", – сказав Михайло Радуцький.

Медики західних областей наразі взяли на себе навантаження удвічі чи утричі більше, ніж вони можуть собі дозволити. Лікарі продовжують працювати, нікому не відмовляють.

"Сьогодні працюють на 300% перевантажені, але вони не скаржаться, працюють. Роблять подвиг. Наш тил сьогодні працює не гірше, ніж наша передова. За це їм велика подяка", – додав Радуцький.

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