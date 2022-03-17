Медики забезпечують надійний тил в умовах військових дій. Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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Медики роблять подвиг
"Окремо хотів би подякувати лікарням та лікарям, які у нашому тилу – це Західна Україна", – сказав Михайло Радуцький.
Медики західних областей наразі взяли на себе навантаження удвічі чи утричі більше, ніж вони можуть собі дозволити. Лікарі продовжують працювати, нікому не відмовляють.
"Сьогодні працюють на 300% перевантажені, але вони не скаржаться, працюють. Роблять подвиг. Наш тил сьогодні працює не гірше, ніж наша передова. За це їм велика подяка", – додав Радуцький.
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