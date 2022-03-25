25 марта власти призвали жителей Славутича не выходить из домов, поскольку в городе работают снайперы. Добавим, что город находится недалеко от Чернобыльской АЭС, до сих пор контролируемой оккупантами.

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Что происходит в Славутиче

Денисенко сообщил, что город Киевской области действительно находится на территории, которую временно оккупировали, но туда не заходили вражеские войска. Однако в четверг, 24 марта, ситуация несколько изменилась. Российские захватчики подошли к блокпостам и обстреляли их.

В пятницу, 25 марта, власти сообщили людям о работе снайперов и призвали их оставаться дома. По словам советника главы МВД, российские оккупанты подошли ориентировочно за километр до входа в город . Он подчеркнул, что сейчас Славутич – де-факто заблокирован российскими захватчиками. Пока информация о столкновениях и жертвах отсутствует.

На территории Чернобыльской зоны оккупанты накануне даже начали рыть окопы, что привело к повышению уровня радиации. Денисенко считает, что действия врага связаны с активностью украинских военных на Киевщине. Прежде всего он вспомнил об Ирпене и Барышевке.

Тогда как попытка зайти в Славутич – это ответ на действия ВСУ. По мнению советника главы МВД, другой логики здесь просто нет. Хотя Денисенко не исключает и получения соответствующего приказа.

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