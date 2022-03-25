Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что Славутич действительно расположен на оккупированной территории, однако сюда до 24 марта не заходили российские войска.

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Накануне россияне обстреляли блокпосты

Накануне россияне подошли к блокпостам и их обстреляли. Пока людям нужно сидеть дома, ведь работают снайперы. Сами русские войска расположились в километре от города.

Город де-факто заблокирован сейчас российскими войсками. Пока о столкновениях у нас информации нет, о жертвах нет,

– рассказал Денисенко.

Денисенко напомнил, что ЧАЭС, на которой работают жители Славутича, давно оккупирована россиянами. Там оккупант насильно удерживал и издевался над персоналом. Пока украинская сторона ожидает, какие действия оккупанты будут делать в Славутиче.