Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что Славутич действительно расположен на оккупированной территории, однако сюда до 24 марта не заходили российские войска.
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Накануне россияне обстреляли блокпосты
Накануне россияне подошли к блокпостам и их обстреляли. Пока людям нужно сидеть дома, ведь работают снайперы. Сами русские войска расположились в километре от города.
Город де-факто заблокирован сейчас российскими войсками. Пока о столкновениях у нас информации нет, о жертвах нет,
– рассказал Денисенко.
Денисенко напомнил, что ЧАЭС, на которой работают жители Славутича, давно оккупирована россиянами. Там оккупант насильно удерживал и издевался над персоналом. Пока украинская сторона ожидает, какие действия оккупанты будут делать в Славутиче.
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