Про це розповів радник голови МВС Вадим Денисенко. Він зазначив, що Славутич справді розташований на території, яка окупована, проте сюди до 24 березня не заходили російські війська.

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Напередодні росіяни обстріляли блокпости

Напередодні росіяни підійшли до блокпостів та їх обстріляли. Наразі людям потрібно сидіти вдома, адже працюють снайпери. Самі російські війська розташувались за кілометр від міста.

Місто де-факто є заблоковане зараз російськими військами. Поки що про сутички у нас інформації немає, про жертв немає,

– розповів Денисенко.

Денисенко нагадав, що ЧАЕС, на якій працюють жителі Славутича давно окупована росіянами. Там окупант насильно утримував та знущався з персоналу. Наразі українська сторона чекає, які дії окупанти робитимуть у Славутичі.

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