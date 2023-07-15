Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, какие средства могли бы значительно облегчить и обезопасить украинских охранников неба.
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Какая виртуозность работы
Совершить противоракетный маневр, развернуться, опуститься вниз, при этом успеть еще и отстреляться, включить форсаж и убежать от ракет – это краткое описание одного боевого вылета, который сегодня совершают украинские пилоты. За время полномасштабного вторжения они научились виртуозно давать отпор врагу и избегать их поражения.
У нас летчик не просто выполняет задание, а ему говорят: давай быстрее, потому что по тебе уже пуски пошли. То есть летчик понимает, что по нему уже с востока отработали, а еще летит с юга,
– подчеркнул Игнат.
Проблема в устаревших радарах 70-х годов и методах отслеживания. Пока всю информацию о том, что по ним летит и откуда, пилоты получают только от наземных средств.
Юрий Игнат о работе украинских пилотов: смотреть видео
Что облегчит работу
Облегчить работу пилотов в небе и уберечь их могут АВАКС, считает Юрий Игнат. Это система, которая предназначена для своевременного выявления воздушных и надводных целей, наведения на них боевых самолетов и выдачи данных об обстановке на пункты управления.
"Ему не нужно залетать в зону поражения вражеской ПВО. Он внутри страны может курсировать. Мы получаем данные от партнеров, имеющих такие самолеты, о воздушной обстановке откуда идут пуски. К сожалению, такая информация не всегда своевременна. Например, когда пуски осуществляет подводная лодка, так время идет на минуты", – объяснил спикер.
Работа украинских сил ПВО: детали
- Работа ПВО поражает своим профессионализмом. По международным и нашим нормам ущерб в 30% уже считается эффективным. Но украинские силы в некоторых случаях превосходят этот показатель. За время полномасштабного вторжения были сбиты крылатые ракеты разного базирования и прочее.
- В частности, за минувшие сутки, 14 июля, силам ПВО удалось сбить 16 вражеских "Шахедов", 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 3 ударных дрона типа "Ланцет".
- В ночь на 15 июля враг выпустил по Украине с южного направления 6 ударных дронов типа "Шахед". 4 из них были успешно уничтожены.